В Центре хирургии и трансплантологии им.Шалимова рассказали о преимуществах бимаммарного коронарного шунтирования

Бимаммарное коронарное шунтирование (БМКШ) - один из методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, который, в частности, обеспечивает не только долговременные результаты, но и снижает риск осложнений, таких как тромбоз и инфекции. Об этих и других преимуществах процедуры рассказали в Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, пишет УНН.

Детали

Бимаммарное коронарное шунтирование (БМКШ) на работающем сердце - это хирургическая процедура, которая предусматривает использование двух маммарных артерий (левой и правой) для шунтирования коронарных артерий, пострадавших от атеросклероза - отмечают в Центре хирургии и трансплантологии.

Специалисты выделили несколько важных преимуществ этой процедуры.

Одной из них, например, является долговечность шунтов. Артериальные шунты, в частности мамарные артерии, имеют более высокую продолжительность функционирования по сравнению с венами, используемыми в традиционных методах. Таким образом снижается вероятная необходимость в повторном вмешательстве через несколько лет после операции.

Также, пациенты, которые прошли процедуру БМКШ имеют меньше рисков тромбоза.

"Артериальные шунты менее склонны к образованию тромбов по сравнению с венозными, что уменьшает риск развития тромбообразования и инфарктов из-за тромбообструкции шунтов", - указано в заметке.

БМКШ обеспечивает лучшее кровообращение, так как мамарные артерии, которые применяются в процедуре, имеют свойство сохранять свою эластичность и функциональность лучше, чем вены. Кроме того, они обеспечивают более стабильное и эффективное кровообращение через шунт.

Еще одним важным преимуществом бимаммарного коронарного шунтирования является то, что вероятность инфекционных осложнений становится меньше. Использование собственных артерий снижает вероятность инфекций, которые могут возникнуть при использовании донорских тканей (например, вен с ног).

Согласно статистике, пациенты с тотальной артериальной реваскуляризацией имеют лучшие долгосрочные результаты, в частности меньшую смертность и меньший риск повторной операции.

Считается, что тотальная артериальная реваскуляризация сердца является более эффективной и долговечной стратегией лечения пациентов с тяжелыми поражениями коронарных артерий.

Впрочем, такая процедура требует высокой квалификации хирургов и специального подхода в планировании операции.

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