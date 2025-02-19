Эндоваскулярная хирургия: в Центре Шалимова объяснили преимущества миниинвазивных операций
Киев • УНН
Специалисты Центра Шалимова рассказали о преимуществах эндоваскулярной хирургии - миниинвазивного метода лечения. Метод позволяет проводить сложные операции через катетеризацию сосудов без больших хирургических вмешательств.
В Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова рассказали о преимуществах эндоваскулярной хирургии - современного миниинвазивного метода лечения, позволяющего проводить сложные операции без больших хирургических разрезов, пишет УНН.
Эндоваскулярная хирургия - это современный миниинвазивный метод хирургического лечения, позволяющий проводить операции через катетеризацию сосудов, без больших хирургических разрезов. Этот подход базируется на использовании специализированных катетеров, микрохирургических инструментов и технологий визуализации, таких как рентгенография и ангиография, для обеспечения точного доступа к сосудам и тканям,
В частности, этот метод эффективен при лечении:
- Аневризм магистральных сосудов
- Тромбозов и стенозов
- Варикозного расширения вен
- Ишемической болезни сердца
- Опухолей и кровотечений.
К основным методикам такой хирургии относятся:
Баллонная ангиопластика и стентирование - применяют для восстановления нарушенной проходимости суженных или закупоренных артериальных и венозных сосудов из-за определенных патологий. Оба метода успешно применяются в лечении ишемической болезни сердца и облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей.
Эмболизация - это, наоборот, искусственно созданная окклюзия (закупорка) того или иного сосуда. Она применяется в лечении больных, у которых были диагностированы: кровотечения; миома и фибромиома матки; портальная гипертензия; онкопатология и тому подобное.
Тромбекстракция - удаление сформировавшихся тромбов из сосудистого русла.
Среди главных преимуществ эндоваскулярной хирургии называют минимальную инвазивность, быстрый период восстановления и сокращение продолжительности госпитализации.
А. А. Шалимова напомнили, что первые эндоваскулярные операции в Украине внедрялись именно в них. Сейчас специалисты Центра продолжают применять новейшие технологии и методики для эффективного лечения сосудистых заболеваний и других патологий внутренних органов и систем.
Удаление доброкачественных новообразований ЖКТ: в Центре Шалимова рассказали о миниинвазивном методе11.02.25, 14:28 • 24159 просмотров