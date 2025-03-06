У Центрі Шалімова розповіли про симптоми та фактори ризику раку кишківника
Київ • УНН
Центр Шалімова розповів про основні симптоми та фактори ризику колоректального раку. Експерти рекомендують починати регулярний скринінг з 45 років для раннього виявлення захворювання.
Березень традиційно присвячений боротьбі з колоректальним раком — одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі. В Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова наголосили на важливості ранньої діагностики та профілактики цього виду раку, повідомляє УНН.
Деталі
"Зараз спостерігається неухильне зростання як захворюваності, так і смертності від раку кишківника", - йдеться у дописі.
Колоректальний рак - це різні за формою, локалізацією та гістологічною структурою злоякісні утворення відділів товстого кишківника (сліпої, ободової та прямої кишок).
Ця хвороба часто дає симптоми вже на пізніх стадіях, тому своєчасне виявлення є критично важливим.
Симптоми, за наявності яких треба негайно звернутися до лікаря:
• болі різного характеру в тазу при дефекації і в спокої,
• домішки крові в калі,
• виснаження та різке зниження маси тіла.
Фактори ризику розвитку колоректального раку:
• спадковість (якщо в родині були випадки раку кишківника);
• захворювання травної системи;
• шкідливі звички (куріння, алкоголь, нездорове харчування);
• шкідливі умови праці (робота на хімічних підприємствах);
• вік (ризик зростає у літніх людей).
"Ефективною стратегією боротьби з колоректальним раком є регулярний скринінг, що проводиться з метою раннього виявлення ракового або передракового стану у людей, які ще не мають симптомів захворювання",- йдеться в дописі.
Згідно з рекомендаціями Американського онкологічного товариства, людям із середнім ризиком розвитку колоректального раку варто розпочинати регулярний скринінг з 45 років (раніше рекомендували з 50).
ЄОсновним скринінговим дослідженням є відеоколоноскопія, з біопсією - у разі виявлення новоутворень у кишківнику. В якості додаткового діагностичного методу проводиться КТ (обов’язково 3 ділянок – грудної, черевної порожнини і органів малого тазу з в/в контрастуванням)",- зазначили в Центрі.
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