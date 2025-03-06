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У Центрі Шалімова розповіли про симптоми та фактори ризику раку кишківника

Київ • УНН

 • 17026 перегляди

Центр Шалімова розповів про основні симптоми та фактори ризику колоректального раку. Експерти рекомендують починати регулярний скринінг з 45 років для раннього виявлення захворювання.

У Центрі Шалімова розповіли про симптоми та фактори ризику раку кишківника

Березень традиційно присвячений боротьбі з колоректальним раком — одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі. В Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова наголосили на важливості ранньої діагностики та профілактики цього виду раку, повідомляє УНН.

Деталі 

"Зараз спостерігається неухильне зростання як захворюваності, так і смертності від раку кишківника", - йдеться у дописі.

Колоректальний рак  - це різні за формою, локалізацією та гістологічною структурою злоякісні утворення відділів товстого кишківника (сліпої, ободової та прямої кишок). 

Ця хвороба часто дає симптоми вже на пізніх стадіях, тому своєчасне виявлення є критично важливим.

Симптоми, за наявності яких треба негайно звернутися до лікаря:

• болі різного характеру в тазу при дефекації і в спокої,

• домішки крові в калі,

• виснаження та різке зниження маси тіла.

Фактори ризику розвитку колоректального раку:

• спадковість (якщо в родині були випадки раку кишківника);

• захворювання травної системи;

• шкідливі звички (куріння, алкоголь, нездорове харчування);

• шкідливі умови праці (робота на хімічних підприємствах);

• вік (ризик зростає у літніх людей).

"Ефективною стратегією боротьби з колоректальним раком є регулярний скринінг, що проводиться з метою раннього виявлення ракового або передракового стану у людей, які ще не мають симптомів захворювання",- йдеться в дописі.

Згідно з рекомендаціями Американського онкологічного товариства, людям із середнім ризиком розвитку колоректального раку варто розпочинати регулярний скринінг з 45 років (раніше рекомендували з 50).

ЄОсновним скринінговим дослідженням є відеоколоноскопія, з біопсією - у разі виявлення новоутворень у кишківнику. В якості додаткового діагностичного методу проводиться КТ (обов’язково 3 ділянок – грудної, черевної порожнини і органів малого тазу з в/в контрастуванням)",- зазначили в Центрі.

У інституті ім. Шалімова зробили унікальну операцію з видалення гігантського тромба, що досяг серця04.03.25, 15:20 • 14328 переглядiв

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