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В Центре Шалимова рассказали о симптомах и факторах риска рака кишечника

Киев • УНН

 • 17026 просмотра

Центр Шалимова рассказал об основных симптомах и факторах риска колоректального рака. Эксперты рекомендуют начинать регулярный скрининг с 45 лет для раннего выявления заболевания.

В Центре Шалимова рассказали о симптомах и факторах риска рака кишечника

Март традиционно посвящен борьбе с колоректальным раком — одним из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени О. О. Шалимова подчеркнули важность ранней диагностики и профилактики этого вида рака, сообщает УНН.

Детали 

"Сейчас наблюдается неуклонный рост как заболеваемости, так и смертности от рака кишечника", - говорится в посте.

Колоректальный рак  - это различные по форме, локализации и гистологической структуре злокачественные образования отделов толстого кишечника (слепой, ободочной и прямой кишок). 

Это заболевание часто дает симптомы уже на поздних стадиях, поэтому своевременное выявление является критически важным.

Симптомы, при наличии которых нужно немедленно обратиться к врачу:

• боли различного характера в тазу при дефекации и в покое;

• примеси крови в кале;

• истощение и резкое снижение массы тела.

Факторы риска развития колоректального рака:

• наследственность (если в семье были случаи рака кишечника);

• заболевания пищеварительной системы;

• вредные привычки (курение, алкоголь, нездоровое питание);

• вредные условия труда (работа на химических предприятиях);

• возраст (риск возрастает у пожилых людей).

"Эффективной стратегией борьбы с колоректальным раком является регулярный скрининг, который проводится с целью раннего выявления ракового или предракового состояния у людей, которые еще не имеют симптомов заболевания", - говорится в посте.

Согласно рекомендациям Американского онкологического общества, людям со средним риском развития колоректального рака стоит начинать регулярный скрининг с 45 лет (ранее рекомендовали с 50).

Основным скрининговым исследованием является видеоколонскопия, с биопсией - в случае выявления новообразований в кишечнике. В качестве дополнительного диагностического метода проводится КТ (обязательно 3 участков – грудной, брюшной полости и органов малого таза с в/в контрастированием)",- отметили в Центре.

В институте им. Шалимова провели уникальную операцию по удалению гигантского тромба, который достиг сердца.04.03.25, 15:20 • 14323 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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