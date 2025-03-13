10% населения мира имеют хроническую болезнь почек: в Центре Шалимова отметили важность диагностики
Киев • УНН
Во Всемирный день почки врачи напомнили о важности обследования. Раннее выявление нарушений функции почек позволяет вовремя начать лечение.
В Национальном научно-исследовательском центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова напомнили о важности своевременной диагностики проблем с почками, пишет УНН.
Детали
"Всемирный день почки отмечают в мире ежегодно каждый второй четверг марта, по Глобальной инициативе World #Kidney Day.
Этот день имеет целью привлечение внимания общества к нефрологическим заболеваниям, повышение осведомленности и привлечение людей к осуществлению профилактических мероприятий", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Центре хирургии и трансплантологии, почка - жизненно важный парный орган, расположенный в забрюшинном пространстве. Основная его функция заключается в выведении из организма избыточной жидкости и продуктов жизнедеятельности путем фильтрации крови.
"Почки состоят из миллионов микроскопических капиллярных почечных клубочков и канальцев. За 1 минуту через почки проходит 1200 мл крови, которая фильтруется в клубочках, после чего в канальцах избирательно всасывается обратно вода и другие вещества. Работа почек зависит от времени суток - ночью замедляется, положения тела - в горизонтальном усиливается, кровяного давления", - говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты напомнили, что в норме за сутки выделяется 1,5 л мочи.
Также, почки играют ключевую роль в регулировании баланса соли, калия и кислот в организме, а также отвечают за поддержание pH баланса в крови. Кроме того, они вырабатывают гормоны, которые помогают контролировать артериальное давление и метаболизм кальция, а также эритропоэтин - гормон, стимулирующий образование эритроцитов. Почки также активируют форму витамина D, что способствует усвоению кальция.
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"Симптомы нарушения работы почек неспецифические - это означает, что такие проявления могут возникать и из-за других болезней. Однако люди, которые находятся в группе риска по развитию болезней почек, должны быть особенно внимательными к себе. Раннее выявление нарушений функции почек имеет решающее значение, поскольку это позволяет начать надлежащее лечение до необратимого ухудшения состояния или осложнений", - пишут в Центре хирургии и трансплантологии.
Кроме того, выявить проблемы с почками можно благодаря лабораторным исследованиям крови и мочи.
Тревожные симптомы, которые могут указывать на нарушение функции почек:
- тошнота и рвота;
- быстрая утомляемость, слабость;
- потеря аппетита;
- проблемы со сном;
- мочеиспускание может участиться или наоборот - человек реже ходит в туалет;
- повышение артериального давления;
- отеки;
- одышка, если жидкость начинает накапливаться в легких;
- боль в груди, если жидкость накапливается в области сердца;
- ухудшение когнитивных способностей;
- сухость и зуд кожи.
"Хроническая болезнь почек приводит к тому, что почки постепенно и необратимо перестают очищать кровь от токсинов, выводить лишнюю жидкость из организма и поддерживать гормональный баланс", - говорится в заметке.
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По информации, 10% населения во всем мире живут с хронической болезнью почек, и более 2 миллионов людей во всем мире получают лечение гемодиализом ("искусственная почка"), перитонеальным диализом (альтернативная процедура очистки жидкостей и электролитов у людей, страдающих от почечной недостаточности) и ожидают трансплантации.
"В нашем ННЦХТ им. А.А.Шалимова системно выполняются органосохраняющие операции на органах мочевыводящей системы, а также трансплантации почки, осуществляется постановка реципиентов на лист ожидания пересадки, и послетрансплантационный мониторинг уже трансплантированных пациентов", - напомнили в Центре хирургии и трансплантологии.
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