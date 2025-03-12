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В Австралии мужчина прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем

Киев • УНН

 • 13752 просмотра

Австралиец стал рекордсменом, прожив 100 дней с искусственным сердцем BiVACOR, пока ждал донорскую трансплантацию. Этот успех демонстрирует потенциал искусственных органов для пациентов.

В Австралии мужчина прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем

В Австралии мужчина прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем, ожидая донорскую трансплантацию. Это рекордный срок для использования этой технологии, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Мужчина, которому около 40 лет, получил имплант в ноябре прошлого года во время операции в больнице Святого Винсента в Сиднее. В феврале он стал первым человеком в мире, который смог покинуть больницу с этим устройством. Сердце поддерживало его жизнь, пока в начале этого месяца не появился донор сердца.

Согласно заявлению больницы Святого Винсента, университета Монаша и компании BiVACOR, разработавшей устройство, пациент имел серьезную сердечную недостаточность и сейчас хорошо восстанавливается. Специалисты отмечают, что этот успех демонстрирует потенциал искусственного сердца как долгосрочного решения для пациентов с сердечной недостаточностью.

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BiVACOR Total Artificial Heart (TAH) имеет только одну движущуюся часть – ротор, который удерживается магнитами. Оно заменяет оба желудочка сердца и перекачивает кровь в организм и легкие. Технология еще проходит испытания и пока что не получила одобрения для общего использования.

Основатель BiVACOR, биоинженер Дэниел Тиммс, разработавший устройство после смерти отца от сердечного заболевания, назвал этот прорыв "плодами десятилетий работы".

Испытания устройства продолжаются в США в рамках исследования FDA, где успешно прооперировали пятерых пациентов. Ожидается, что количество участников расширят до 15.

Этот имплант стал первым в серии запланированных университетом Монаша в рамках программы Artificial Heart Frontiers, имеющей бюджет в 50 миллионов австралийских долларов. Ученые надеются, что уже в ближайшее десятилетие искусственное сердце станет реальной альтернативой для тех, кто не может дождаться донорского органа.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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