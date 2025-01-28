В США женщина уже более 2 месяцев живет с пересаженной свиной почкой

53-летняя жительница американского штата Алабама Тована Луни стала единственным человеком в мире, который уже 61 день живет с функционирующим свиным органом. Речь идет о пересаженной свиной почке. Об этом информирует международное агенство Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Как пишет информагенство, Тована Луни называет себя суперженщиной и смеется, рассказывая, что она обгоняет членов семьи во время длительных прогулок по Нью-Йорку.

Отмечается, что Тована Луни пожертвовала почку своей матери в 1999 году. Дальнейшие осложнения беременности вызвали высокое кровяное давление. Это повредило оставшуюся почку, которая в конце концов отказала, что невероятно редко встречается у доноров.

Женщина провела восемь лет на диализе, прежде чем врачи пришли к выводу, что она, скорее всего, никогда не получит донорский орган - у нее развился сверхвысокий уровень антител, аномально настроенных на атаку другой человеческой почки.

По информации АР, когда Луни решилась на эксперимент со свиньей, никто не знал, как это сработает у человека, высокочувствительного к этим сверхактивным антителам.

Если бы вы увидели ее на улице, вы бы и не подумали, что она единственный человек в мире, разгуливающий со свиным органом, функционирующим внутри - сказал доктор Роберт Монтгомери из больницы Langone Health при Нью-Йоркском университете, который руководил операцией по трансплантации.

Сейчас Роберт Монтгомери оценивает функционирование почек Луни, как "абсолютно нормальное". Врачи надеются, что она сможет вернуться домой в Гадсден, штат Алабама, примерно через месяц.

В списке на трансплантацию в США находится более 100 000 человек, большинство из которых нуждаются в почках, и тысячи умирают, не дождавшись этого - пишет Associated Press.

"До сих пор пересадка органов свиньи была лишь "жалобным" случаем, экспериментом, который Управление по контролю за продуктами и лекарствами допускает только в особых обстоятельствах для людей, которые не имеют других вариантов", - сообщили в информагентстве.

Напомним

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