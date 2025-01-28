У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою

53-річна мешканка американського штату Алабама Тована Луні стала єдиною людиною у світі, яка вже 61 день живе з функціонуючим свинячим органом. Йдеться про пересаджену свинячу нирку. Про це інформує міжнародне агенство Associated Press (АР), передає УНН.

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Як пише інформагенство, Тована Луні називає себе супержінкою і сміється, розповідаючи, що вона обганяє членів сім’ї під час тривалих прогулянок Нью-Йорком.

Зазначається, що Тована Луні пожертвувала нирку своїй матері у 1999 році. Подальші ускладнення вагітності викликали високий кров’яний тиск. Це пошкодило нирку, що залишилася, яка зрештою відмовила, що неймовірно рідко зустрічається у донорів.

Жінка провела вісім років на діалізі, перш ніж лікарі дійшли висновку, що вона, найімовірніше, ніколи не отримає донорський орган – у неї розвинувся надвисокий рівень антитіл, аномально налаштованих на атаку іншої людської нирки.

За інформацією АР, коли Луні зважилася на експеримент зі свинею, ніхто не знав, як це спрацює у людини, високочутливої до цих надактивних антитіл.

Якби ви побачили її на вулиці, ви б і не подумали, що вона єдина людина у світі, що розгулює з свинячим органом, що функціонує всередині - сказав доктор Роберт Монтгомері з лікарні Langone Health при Нью-Йоркському університеті, який керував операцією з трансплантації.

Наразі Роберт Монтгомері оцінює функціонування нирок Луні, як "абсолютно нормальне". Лікарі сподіваються, що вона зможе повернутися додому в Гадсден, штат Алабама, приблизно через місяць.

У списку на трансплантацію в США перебуває понад 100 000 осіб, більшість з яких потребують нирок, і тисячі вмирають, не дочекавшись цього - пише Associated Press.

"Досі пересадка органів свині була лише "жалібним" випадком, експериментом, який Управління з контролю за продуктами та ліками допускає лише в особливих обставинах для людей, які не мають інших варіантів" - повідомили в інформагенстві.

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