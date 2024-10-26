МОЗ розкрив секрет здорового харчування: скільки овочів потрібно їсти щодня
Київ • УНН
ВООЗ рекомендує споживати не менше 400 грамів овочів та фруктів щодня, що дорівнює 5 порціям. Регулярне вживання овочів знижує ризик серцево-судинних захворювань та діабету.
Овочі відіграють ключову роль у здоровому харчуванні, забезпечуючи організм необхідними вітамінами, мінералами та клітковиною. Про це повідомляє МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати щодня не менше 400 грамів або п’ять порцій овочів і фруктів.
Порція овочів для дорослої людини приблизно відповідає розміру долоні, що означає, що обсяги порцій варіюються залежно від віку та фізичних характеристик. Регулярне вживання овочів підтримує імунну систему, покращує фізичний стан та психічне благополуччя.
Дослідження вказують на те, що вживання овочів може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та деяких видів раку, а також позитивно впливати на функції мозку, знижувати стрес і покращувати настрій.
Експерти рекомендують кілька простих способів додати більше овочів у раціон. Наприклад, можна замінити частину м’яса чи сиру в стравах на овочі, що не лише знизить калорійність, але й збагатить смак. Вечерю можна зробити легшою, замінивши рис або макарони на броколі, кабачки чи перець.
Крім того, тарілка повинна містити переважно овочі та цільнозернові продукти. Заміна частини м’яса або хліба на печені чи варені овочі дозволить зберегти їхні корисні властивості. Здорові перекуси, такі як морква, селеру чи болгарський перець з хумусом, також можуть стати хорошою альтернативою чипсам і солодощам.
Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви зможете споживати три порції овочів щодня, покращуючи своє харчування і загальний стан здоров’я.
Здорове харчування: ВООЗ оновила рекомендації щодо вживання жирів і вуглеводів19.07.23, 23:50 • 375846 переглядiв