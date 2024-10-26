Минздрав раскрыл секрет здорового питания: сколько овощей нужно есть ежедневно

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 152244 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 135728 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 137979 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 183870 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 151355 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 152086 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 149463 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138799 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120769 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113343 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США

Галущенко подчеркнул важность ядерной безопасности на встрече с представителями США

19:20 • 24075 просмотра
Вражеский удар по столице: вспыхнул пожар на нескольких этажах в поврежденном доме

Вражеский удар по столице: вспыхнул пожар на нескольких этажах в поврежденном доме

19:30 • 18630 просмотра
Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

Украина готовит финальный документ для второго Саммита мира: что известно о его содержании

19:30 • 23813 просмотра
В Киеве из поврежденного обстрелом дома эвакуировали более 100 жителей: есть пострадавшие

В Киеве из поврежденного обстрелом дома эвакуировали более 100 жителей: есть пострадавшие

19:48 • 15445 просмотра
G7 выделит Украине 50 млрд долларов кредита

G7 выделит Украине 50 млрд долларов кредита

22:03 • 19628 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 152243 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 183870 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 165942 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 180231 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 177780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 105020 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 142110 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

24 октября 2024, 17:09 • 114916 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 122600 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 127023 просмотра
Актуальное
Минздрав раскрыл секрет здорового питания: сколько овощей нужно есть ежедневно

Минздрав раскрыл секрет здорового питания: сколько овощей нужно есть ежедневно

Киев  •  УНН

03:53 • 6379 просмотра

Read in English

ВОЗ рекомендует потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, что равно 5 порциям. Регулярное употребление овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Овощи играют ключевую роль в здоровом питании, обеспечивая организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УНН.

Детали

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять ежедневно не менее 400 граммов или пять порций овощей и фруктов.

Порция овощей для взрослого человека примерно соответствует размеру ладони, что означает, что объемы порций варьируются в зависимости от возраста и физических характеристик. Регулярное употребление овощей поддерживает иммунную систему, улучшает физическое состояние и психическое благополучие.

Исследования указывают на то, что употребление овощей может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и некоторых видов рака, а также положительно влиять на функции мозга, снижать стресс и улучшать настроение.

Эксперты рекомендуют несколько простых способов добавить больше овощей в рацион. Например, можно заменить часть мяса или сыра в блюдах на овощи, что не только снизит калорийность, но и обогатит вкус. Ужин можно сделать легче, заменив рис или макароны на брокколи, кабачки или перец.

Кроме того, тарелка должна содержать преимущественно овощи и цельнозерновые продукты. Замена части мяса или хлеба на печеные или вареные овощи позволит сохранить их полезные свойства. Здоровые перекусы, такие как морковь, сельдерей или болгарский перец с хумусом, также могут стать хорошей альтернативой чипсам и сладостям.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете потреблять три порции овощей ежедневно, улучшая свое питание и общее состояние здоровья.

Здоровое питание: ВОЗ обновила рекомендации по употреблению жиров и углеводов19 июля 2023, 20:50 • 375636 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Здоровье
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
ukrainaУкраина