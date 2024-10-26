Минздрав раскрыл секрет здорового питания: сколько овощей нужно есть ежедневно
Киев • УНН
ВОЗ рекомендует потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, что равно 5 порциям. Регулярное употребление овощей снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Овощи играют ключевую роль в здоровом питании, обеспечивая организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УНН.
Детали
Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять ежедневно не менее 400 граммов или пять порций овощей и фруктов.
Порция овощей для взрослого человека примерно соответствует размеру ладони, что означает, что объемы порций варьируются в зависимости от возраста и физических характеристик. Регулярное употребление овощей поддерживает иммунную систему, улучшает физическое состояние и психическое благополучие.
Исследования указывают на то, что употребление овощей может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и некоторых видов рака, а также положительно влиять на функции мозга, снижать стресс и улучшать настроение.
Эксперты рекомендуют несколько простых способов добавить больше овощей в рацион. Например, можно заменить часть мяса или сыра в блюдах на овощи, что не только снизит калорийность, но и обогатит вкус. Ужин можно сделать легче, заменив рис или макароны на брокколи, кабачки или перец.
Кроме того, тарелка должна содержать преимущественно овощи и цельнозерновые продукты. Замена части мяса или хлеба на печеные или вареные овощи позволит сохранить их полезные свойства. Здоровые перекусы, такие как морковь, сельдерей или болгарский перец с хумусом, также могут стать хорошей альтернативой чипсам и сладостям.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете потреблять три порции овощей ежедневно, улучшая свое питание и общее состояние здоровья.
Здоровое питание: ВОЗ обновила рекомендации по употреблению жиров и углеводов19 июля 2023, 20:50 • 375636 просмотров