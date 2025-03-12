В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

В Австралії чоловік прожив 100 днів із штучним титановим серцем, очікуючи на донорську трансплантацію. Це рекордний термін для використання цієї технології, повідомляє CNN, пише УНН.

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Чоловік, якому близько 40 років, отримав імплант у листопаді минулого року під час операції в лікарні Святого Вінсента в Сіднеї. У лютому він став першою людиною у світі, яка змогла покинути лікарню з цим пристроєм. Серце підтримувало його життя, поки на початку цього місяця не з’явився донор серця.

Згідно із заявою лікарні Святого Вінсента, університету Монаша та компанії BiVACOR, що розробила пристрій, пацієнт мав серйозну серцеву недостатність і наразі добре відновлюється. Фахівці відзначають, що цей успіх демонструє потенціал штучного серця як довгострокового рішення для пацієнтів із серцевою недостатністю.

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BiVACOR Total Artificial Heart (TAH) має лише одну рухому частину – ротор, який утримується магнітами. Воно замінює обидва шлуночки серця та перекачує кров до організму та легенів. Технологія ще проходить випробування та поки що не отримала схвалення для загального використання.

Засновник BiVACOR, біоінженер Деніел Тіммс, який розробив пристрій після смерті батька від серцевого захворювання, назвав цей прорив "плодами десятиліть роботи".

Випробування пристрою тривають у США в межах дослідження FDA, де успішно прооперували п’ятьох пацієнтів. Очікується, що кількість учасників розширять до 15.

Цей імплант став першим у серії запланованих університетом Монаша у межах програми Artificial Heart Frontiers, що має бюджет у 50 мільйонів австралійських доларів. Вчені сподіваються, що вже в найближче десятиліття штучне серце стане реальною альтернативою для тих, хто не може дочекатися донорського органу.

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