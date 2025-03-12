В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 30972 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 48556 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 52881 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 58308 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 70289 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57901 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56796 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 121630 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82264 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 227881 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 22963 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 13623 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 19777 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18540 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 19904 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 90081 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 121631 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 227881 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 404623 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396878 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11555 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 18694 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 19930 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 23107 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75587 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

Київ • УНН

 • 13762 перегляди

Австралієць став рекордсменом, проживши 100 днів з штучним серцем BiVACOR, поки чекав на донорську трансплантацію. Цей успіх демонструє потенціал штучних органів для пацієнтів.

В Австралії чоловік прожив 100 днів зі штучним титановим серцем

В Австралії чоловік прожив 100 днів із штучним титановим серцем, очікуючи на донорську трансплантацію. Це рекордний термін для використання цієї технології, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Чоловік, якому близько 40 років, отримав імплант у листопаді минулого року під час операції в лікарні Святого Вінсента в Сіднеї. У лютому він став першою людиною у світі, яка змогла покинути лікарню з цим пристроєм. Серце підтримувало його життя, поки на початку цього місяця не з’явився донор серця.

Згідно із заявою лікарні Святого Вінсента, університету Монаша та компанії BiVACOR, що розробила пристрій, пацієнт мав серйозну серцеву недостатність і наразі добре відновлюється. Фахівці відзначають, що цей успіх демонструє потенціал штучного серця як довгострокового рішення для пацієнтів із серцевою недостатністю.

У США жінка вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою28.01.25, 04:31 • 35566 переглядiв

BiVACOR Total Artificial Heart (TAH) має лише одну рухому частину – ротор, який утримується магнітами. Воно замінює обидва шлуночки серця та перекачує кров до організму та легенів. Технологія ще проходить випробування та поки що не отримала схвалення для загального використання.

Засновник BiVACOR, біоінженер Деніел Тіммс, який розробив пристрій після смерті батька від серцевого захворювання, назвав цей прорив "плодами десятиліть роботи".

Випробування пристрою тривають у США в межах дослідження FDA, де успішно прооперували п’ятьох пацієнтів. Очікується, що кількість учасників розширять до 15.

Цей імплант став першим у серії запланованих університетом Монаша у межах програми Artificial Heart Frontiers, що має бюджет у 50 мільйонів австралійських доларів. Вчені сподіваються, що вже в найближче десятиліття штучне серце стане реальною альтернативою для тих, хто не може дочекатися донорського органу.

У інституті ім. Шалімова зробили унікальну операцію з видалення гігантського тромба, що досяг серця04.03.25, 15:20 • 14328 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини СвітуТехнології
Австралія
Сполучені Штати
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19