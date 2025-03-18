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Национальный центр хирургии и трансплантологии имени Шалимова приглашает на Донорскую субботу

Киев • УНН

 • 23666 просмотра

22 марта 2025 года в Киеве пройдет донорская суббота. Нужны все группы крови, донорами могут стать здоровые люди в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг.

Национальный центр хирургии и трансплантологии имени Шалимова приглашает на Донорскую субботу

На базе Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве 22 марта состоится Донорская суббота, пишет УНН со ссылкой на информацию, обнародованную Центром на своей странице в Facebook.

Хотим сообщить, что в следующую субботу 22 марта 2025 года, начиная с 9 часов (до 12:00), будет проходить прием доноров крови в отделении трансфузиологии и экстракорпоральных методов гемокоррекции Центра.

- сообщили в Центре.

Нужны все группы крови. Как указали в Центре, один донор за процедуру может спасти до трех жизней, поскольку из одной донации можно получить эритроцитарную массу, плазму и тромбоциты.

Донорам обязательно нужно позавтракать и взять с собой документ, удостоверяющий личность.

Адрес: ул. Академика Шалимова 30, ГУ "Национальный научный центр хирургии и трансплантологии им.А.А. Шалимова", новый корпус, отделение трансфузиологии и экстракорпоральных методов гемокоррекции.

Тел.: 095-867-09-86

В будние дни график работы остается без изменений, 8:45 - 12:00 ПН-ПТ.

Кто может стать донором крови

Донорами крови в Украине могут быть здоровые люди в возрасте от 18 лет и весом от 50 кг (в некоторых центрах крови принимают с весом от 55-60 кг). Сдавать кровь могут украинцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Украине.

Здоровый человек – это тот человек, у которого нет противопоказаний. Если вам свойственны хронические заболевания, вы принимаете лекарства или стоите на учете, вы не можете быть донором временно или вообще.

Противопоказания к донорству

Их разделяют на временные и абсолютные. К временным относятся, в частности, вакцинация живыми вакцинами, а к абсолютным - серьезные сердечно-сосудистые заболевания (кроме полностью излеченных врожденных патологий), гепатит С, ВИЧ.

Перед тем, как стать донором, обязательно следует ознакомиться с Памяткой донора. Также необходимо проверить перечень временных противопоказаний к донорству.

Следует четко придерживаться всех советов и предостережений от специалистов.

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Татьяна Краевская

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