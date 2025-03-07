Група крові може впливати на ризик раннього інсульту - дослідження

Дослідження показали, що люди з групою крові типу А (ІІ) мають більше шансів отримати інсульт у віці до 60 років порівняно з людьми з іншими групами крові. В дослідженнях взяли участь 17 000 людей з інсультом і 600 000 осіб без інсульту віком від 18 до 59 років. Про це повідомляє Sсience Alert, пише УНН.

Деталі

У дослідженні, опублікованому в 2022 році, вчені-геномісти виявили чіткий взаємозв'язок між геном підгрупи А і раннім початком інсульту. вони зібрали дані 48 генетичних досліджень, в яких взяли участь близько 17 000 людей з інсультом і майже 600 000 осіб без інсульту. Учасники були віком від 18 до 59 років.

Аналіз конкретних типів генів групи крові показав, що люди, чий з групою А мають на 16% вищий ризик інсульту у віці до 60 років порівняно з людьми з іншими групами крові.

Для тих, хто має групу О (І), ризик нижчий на 12%.

Ми досі не знаємо, чому група крові А підвищує ризик інсульту. Але це, ймовірно, пов'язано з факторами згортання крові, а також з іншими циркулюючими білками, які відіграють певну роль в утворенні згустків крові - сказав старший автор дослідження, судинний невролог Стівен Кіттнер з Університету штату Меріленд.

Кіттнер вважає, що потрібні подальші дослідження для прояснення механізму підвищеного ризику інсульту.

Ще один ключовий висновок дослідження був отриманий в результаті порівняння людей, які перенесли інсульт у віці до 60 років, з тими, хто переніс інсульт у віці після 60 років.

Виявили, що підвищений ризик інсульту у людей з першою групою крові став незначним у групі пізніх інсультів. Це свідчить про те, що інсульти, які трапляються на початку життя, можуть мати інший механізм, ніж інсульти, які трапляються в більш пізньому віці.

За словами авторів, інсульти у молодих людей рідше спричиняються накопиченням жирових відкладень в артеріях (атеросклероз) і частіше викликаються факторами, пов'язаними з утворенням тромбів.

Дослідження також показало, що люди з групою крові В(ІІІ) мають приблизно на 11% більше шансів отримати інсульт.

Нагадаємо

Як писало видання Heathline, регулярне використання зубної нитки може знизити ризик інсульту та фібриляції передсердь (AFib). Люди, які користуються нею постійно, мають на 22% менший ризик ішемічного інсульту і на 44% нижчу ймовірність кардіоемболічного інсульту. Науковці припускають, що догляд за порожниною рота зменшує запалення, яке впливає на серце та судини.