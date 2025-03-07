Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Исследования показали, что люди с группой крови типа А (II) имеют больше шансов получить инсульт в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови. В исследованиях приняли участие 17 000 людей с инсультом и 600 000 человек без инсульта в возрасте от 18 до 59 лет. Об этом сообщает Science Alert, пишет УНН.

Детали

В исследовании, опубликованном в 2022 году, ученые-геномисты выявили четкую взаимосвязь между геном подгруппы А и ранним началом инсульта. Они собрали данные 48 генетических исследований, в которых участвовали около 17 000 людей с инсультом и почти 600 000 человек без инсульта. Участники были в возрасте от 18 до 59 лет.

Анализ конкретных типов генов группы крови показал, что люди, чья группа А, имеют на 16% более высокий риск инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови.

Для тех, кто имеет группу О (I), риск ниже на 12%.

Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А повышает риск инсульта. Но это, вероятно, связано с факторами свертывания крови, а также с другими циркулирующими белками, которые играют определенную роль в образовании тромбов. - сказал старший автор исследования, сосудистый невролог Стивен Киттнер из Университета штата Мэриленд.

Киттнер считает, что нужны дальнейшие исследования для прояснения механизма повышенного риска инсульта.

Еще один ключевой вывод исследования был получен в результате сравнения людей, которые перенесли инсульт в возрасте до 60 лет, с теми, кто перенес инсульт в возрасте после 60 лет.

Выявили, что повышенный риск инсульта у людей с первой группой крови стал незначительным в группе поздних инсультов. Это свидетельствует о том, что инсульты, которые происходят в начале жизни, могут иметь другой механизм, чем инсульты, которые происходят в более позднем возрасте.

По словам авторов, инсульты у молодых людей реже вызваны накоплением жировых отложений в артериях (атеросклероз) и чаще вызваны факторами, связанными с образованием тромбов.

Исследование также показало, что люди с группой крови В (III) имеют примерно на 11% больше шансов получить инсульт.

Напоминаем

Как писало издание Heathline, регулярное использование зубной нити может снизить риск инсульта и фибрилляции предсердий (AFib). Люди, которые пользуются ею постоянно, имеют на 22% меньший риск ишемического инсульта и на 44% меньшую вероятность кардиоэмболического инсульта. Ученые предполагают, что уход за полостью рта уменьшает воспаление, которое влияет на сердце и сосуды.