Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование
Киев • УНН
Исследование с участием 617 тыс. человек показало, что люди с группой крови А имеют на 16% более высокий риск раннего инсульта. Владельцы группы О имеют на 12% более низкий риск, а механизм этой связи пока неизвестен.
Исследования показали, что люди с группой крови типа А (II) имеют больше шансов получить инсульт в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови. В исследованиях приняли участие 17 000 людей с инсультом и 600 000 человек без инсульта в возрасте от 18 до 59 лет. Об этом сообщает Science Alert, пишет УНН.
Детали
В исследовании, опубликованном в 2022 году, ученые-геномисты выявили четкую взаимосвязь между геном подгруппы А и ранним началом инсульта. Они собрали данные 48 генетических исследований, в которых участвовали около 17 000 людей с инсультом и почти 600 000 человек без инсульта. Участники были в возрасте от 18 до 59 лет.
Анализ конкретных типов генов группы крови показал, что люди, чья группа А, имеют на 16% более высокий риск инсульта в возрасте до 60 лет по сравнению с людьми с другими группами крови.
Для тех, кто имеет группу О (I), риск ниже на 12%.
Мы до сих пор не знаем, почему группа крови А повышает риск инсульта. Но это, вероятно, связано с факторами свертывания крови, а также с другими циркулирующими белками, которые играют определенную роль в образовании тромбов.
Киттнер считает, что нужны дальнейшие исследования для прояснения механизма повышенного риска инсульта.
Еще один ключевой вывод исследования был получен в результате сравнения людей, которые перенесли инсульт в возрасте до 60 лет, с теми, кто перенес инсульт в возрасте после 60 лет.
Выявили, что повышенный риск инсульта у людей с первой группой крови стал незначительным в группе поздних инсультов. Это свидетельствует о том, что инсульты, которые происходят в начале жизни, могут иметь другой механизм, чем инсульты, которые происходят в более позднем возрасте.
По словам авторов, инсульты у молодых людей реже вызваны накоплением жировых отложений в артериях (атеросклероз) и чаще вызваны факторами, связанными с образованием тромбов.
Исследование также показало, что люди с группой крови В (III) имеют примерно на 11% больше шансов получить инсульт.
Напоминаем
Как писало издание Heathline, регулярное использование зубной нити может снизить риск инсульта и фибрилляции предсердий (AFib). Люди, которые пользуются ею постоянно, имеют на 22% меньший риск ишемического инсульта и на 44% меньшую вероятность кардиоэмболического инсульта. Ученые предполагают, что уход за полостью рта уменьшает воспаление, которое влияет на сердце и сосуды.