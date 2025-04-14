Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення
Київ • УНН
У Лондоні клініка Clarify Clinics пропонує очищення крові від мікропластику за допомогою аферезу. Вартість процедури становить 12 тисяч доларів за сеанс.
Лікарі однієї з приватних лондонських клінік заявили, що знайшли спосіб очистити організм людини від мікропластику. Для цього використовують процедуру аферезу - метод фільтрації крові, який зазвичай застосовують у лікуванні певних хвороб. Про це повідомляє Neoscop, пише УНН.
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Як повідомляється, у Лондоні клініка Clarify Clinics пропонує клієнтам процедуру очищення крові від мікропластику. Послуга, яка коштує понад 12 тисяч доларів за один сеанс, базується на методі аферезу - фільтрації крові, що зазвичай використовується для здачі плазми або при лікуванні деяких аутоімунних захворювань.
Як заявила генеральна директорка клініки Яель Коен у коментарі Wired, процедура настільки комфортна, що деякі пацієнти під час неї сплять або працюють у Zoom. "Коли він запущений, ви нічого не відчуваєте. Це дуже комфортно", - розповіла Коен. "Пацієнти приймають дзвінки, працюють в Zoom, дивляться фільми, сплять. Ті, хто сплять, - мої улюбленці",-додала вона.
За її словами, до клініки звертаються люди з хронічною втомою, "мозковим туманом", постковідним синдромом і навіть вовчаком.
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Хоча Коен та її клініка заявляють про здатність полегшити ці недуги, досі не зрозуміло, наскільки мікропластик насправді шкідливий для людського організму. Хоча дослідження останніх років встановили зв'язок між мікропластиком і пошкодженням клітин і серця людини, всі ці дослідження, як зазначає Wired, були спостережливими. Досі єдине, що відомо, це те, що ці загадкові частинки були виявлені практично скрізь, куди б не подивилися дослідники, від нашої крові, кишок і мозку до археологічних розкопок і гори Еверест.
За інформацією, попри те, що немає ніяких досліджень щодо ефективності процедури Кларі, є досить вагомі докази того, що терапевтичний плазмаферез в цілому є безпечним і ефективним методом лікування деяких аутоімунних і неврологічних захворювань.
Тож бажання позбутися цих чужорідних і синтетичних частинок зі своєї крові і очистити свою кров в цілому має певний сенс.
За словами Коен, інтерес до теми довголіття з боку технологічного підприємця Брайана Джонсона, який практикував більш екстремальну версію аферезу - повну заміну плазми. Його популярність, за словами Коен, стала "благом" для бізнесу.
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