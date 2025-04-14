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Микропластик в крови: в Британии появилась услуга по его удалению

Киев • УНН

 • 117893 просмотра

В Лондоне клиника Clarify Clinics предлагает очистку крови от микропластика с помощью афереза. Стоимость процедуры составляет 12 тысяч долларов за сеанс.

Микропластик в крови: в Британии появилась услуга по его удалению

Врачи одной из частных лондонских клиник заявили, что нашли способ очистить организм человека от микропластика. Для этого используют процедуру афереза - метод фильтрации крови, который обычно применяют в лечении определенных болезней. Об этом сообщает Neoscop, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в Лондоне клиника Clarify Clinics предлагает клиентам процедуру очистки крови от микропластика. Услуга, которая стоит более 12 тысяч долларов за один сеанс, базируется на методе афереза - фильтрации крови, обычно используемой для сдачи плазмы или при лечении некоторых аутоиммунных заболеваний.

Как заявила генеральный директор клиники Яэль Коэн в комментарии Wired, процедура настолько комфортна, что некоторые пациенты во время нее спят или работают в Zoom. "Когда он запущен, вы ничего не чувствуете. Это очень комфортно", - рассказала Коэн. "Пациенты принимают звонки, работают в Zoom, смотрят фильмы, спят. Те, кто спят, - мои любимцы",-добавила она.

По ее словам, в клинику обращаются люди с хронической усталостью, "мозговым туманом", постковидным синдромом и даже волчанкой.

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Хотя Коэн и ее клиника заявляют о способности облегчить эти недуги, до сих пор не ясно, насколько микропластик на самом деле вреден для человеческого организма. Хотя исследования последних лет установили связь между микропластиком и повреждением клеток и сердца человека, все эти исследования, как отмечает Wired, были наблюдательными. До сих пор единственное, что известно, это то, что эти загадочные частицы были обнаружены практически везде, куда бы ни посмотрели исследователи, от нашей крови, кишок и мозга до археологических раскопок и горы Эверест.

По информации, несмотря на то, что нет никаких исследований относительно эффективности процедуры Клари, есть достаточно веские доказательства того, что терапевтический плазмаферез в целом является безопасным и эффективным методом лечения некоторых аутоиммунных и неврологических заболеваний.

Поэтому желание избавиться от этих чужеродных и синтетических частиц из своей крови и очистить свою кровь в целом имеет определенный смысл.

По словам Коэн, интерес к теме долголетия со стороны технологического предпринимателя Брайана Джонсона, который практиковал более экстремальную версию афереза - полную замену плазмы. Его популярность, по словам Коэн, стала "благом" для бизнеса.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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