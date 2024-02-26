У сімох містах України не вистачає донорської крові всіх груп - МОЗ
Київ • УНН
За даними Міністерства охорони здоров'я, сім українських міст досі відчувають нестачу донорської крові всіх груп.
У Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому та Харкові лишається висока необхідність у донорській крові всіх груп. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.
По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин
У МОЗ закликали не зволікати і запланувати донацію у своєму місті:
- Вінниця: всі групи крові;
- Київ: всі групи крові;
- Одеса: всі групи крові;
- Дніпро: всі групи крові;
- Миколаїв: всі групи крові;
- Кропивницький: всі групи крові;
- Харків: всі групи крові;
- Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;
- Львів: 2-, 3-, 4+/-;
- Житомир: 4-;І
- вано-Франківськ: 3-, 4-.
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В Україні лишається висока потреба у крові: МОЗ закликає українців до донорства29.01.24, 15:10 • 25127 переглядiв