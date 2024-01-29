В Україні лишається висока потреба у крові: МОЗ закликає українців до донорства
Київ • УНН
Міністерство охорони здоров'я закликає українців здати кров, оскільки у 8 містах України існує нагальна потреба у всіх групах крові.
Міністерство охорони здоров'я України, закликає українців ставати донорами, оскільки потреба у крові лишається стабільно високою. Про це з посиланням на МОЗ, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними МОЗ наразі у восьми містах країни потрібні всі групи крові. Зокрема:
- Вінниця: всі групи крові
- Київ: всі групи крові
- Одеса:
- Обл. станція переливання: всі групи крові
- Обл. дит.лікарня: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Миколаїв: всі групи крові
- Кропивницький: всі групи крові
- Харків: всі групи крові
- Львів: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-
- Житомир: всі групи крові
Доповнення
У МОЗ підкреслили, що по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні та змінюються щодня залежно від обставин.
Нагадаємо
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Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що ризик є низьким, а існуючі вакцини проти COVID-19 захищають від нього.