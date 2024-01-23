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Новий варіант COVID-штаму Omicron - “Дженні”: в Україні зареєстровано майже 10 випадків на початку 2024 року

Новий варіант COVID-штаму Omicron - “Дженні”: в Україні зареєстровано майже 10 випадків на початку 2024 року

Київ • УНН

 • 24495 перегляди

В Україні виявлено новий підваріант штаму Омікрон, який отримав назву "Дженні", і зареєстровано 9 випадків захворювання в таких регіонах, як Сумська, Волинська, Черкаська, Рівненська та Запорізька області. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що ризик є низьким, а існуючі вакцини проти COVID-19 захищають від нього.

Найбільше випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" у січні виявлено на Сумщині; також зафіксовано випадки у Волинській, Черкаській, Рівненській, Запорізькій областях.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ України.

Деталі

У січні 2024 року, в Україні зареєстровано 9 випадків нового субваріанту штаму коронавірусу Омікрон – JN.1, який називають "Дженні". За інформацією Міністерства охорони здоров'я України: 3 випадки вірусу виявили на Сумщині, по 2 випадки у Волинській та Черкаській областях та по одному у Рівненській і Запорізькій областях. Вік пацієнтів - 27-73 роки.

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Важливо зазначити, що серед захворілих в Україні лише одна із 9 людей мала 2 щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання. Втім, як вказується, одна людина була госпіталізована до лікарні.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, вірус SARS-CoV-2 постійно мутує, ухиляється від імунної відповіді та швидше вражає ослаблений імунітет.

Захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення, 

- зазначає заступник міністра.

Разом з тим, у ВООЗ зазначають, що у випадку JN.1, ризик для населення низький, а вакцини, які використовуються у світі проти COVID-19 захищають від нового субваріанту.

Нагадаємо

Швейцарські дослідники виявили специфіку в крові хворих на довготривалий Covid: йдеться про білки в крові пацієнтів, які вказують на порушення роботи імунної системи та хронічне запалення. Вчені сподіваються викоритстати результати дослідження, щоб у майбутньому краще діагностувати "довготривалий Ковід" та прокласти шлях до більш ефективного лікування хвороби.

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