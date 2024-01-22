У восьми містах України потрібні всі групи та резуси крові: МОЗ закликає українців ставати донорами
Київ • УНН
У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові.
Українців закликають здавати кров по всій країні, оскільки необхідність у донорській крові залишається стабільно високою по всій Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає УНН.
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У МОЗ також надали перелік міст, де найбільше потрібна кров. Зокрема:
- Вінниця: всі групи крові;
- Київ: всі групи крові;
- Одеса:
- Обл. станція переливання: всі групи крові;
- Обл.дит.лікарня: всі групи крові;
- Дніпро: всі групи крові;
- Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;
- Миколаїв: всі групи крові;
- Кропивницький: всі групи крові;
- Харків: всі групи крові;
- Львів: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-;
- Житомир: всі групи крові;
- Луцьк: 4-.
По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин
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