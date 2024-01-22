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У восьми містах України потрібні всі групи та резуси крові: МОЗ закликає українців ставати донорами

У восьми містах України потрібні всі групи та резуси крові: МОЗ закликає українців ставати донорами

Київ • УНН

 • 24547 перегляди

У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що по всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові.

Українців закликають здавати кров по всій країні, оскільки необхідність у донорській крові залишається стабільно високою по всій Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає УНН.

Деталі 

У МОЗ також надали перелік міст, де найбільше потрібна кров. Зокрема:

  • Вінниця: всі групи крові;
  • Київ: всі групи крові;
  • Одеса:

- Обл. станція переливання: всі групи крові;

- Обл.дит.лікарня: всі групи крові;

  • Дніпро: всі групи крові;
  • Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
  • Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;
  • Миколаїв: всі групи крові;
  • Кропивницький: всі групи крові;
  •  Харків: всі групи крові;
  • Львів: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-;
  • Житомир: всі групи крові;
  • Луцьк: 4-.

По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин  

- наголосили в МОЗ.

Нагадаємо

У Харківській області запрацювала перша в Україні мобільна аптека, яка доставляє ліки у 80 населених пунктів. Цей проєкт повинен покращити доступ до ліків у селах та прифронтових районах, особливо під час воєнного стану.

Володимир Омельченко

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