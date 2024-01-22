В восьми городах Украины нужны все группы и резусы крови: Минздрав призывает украинцев становиться донорами
Киев • УНН
В Министерстве здравоохранения отмечают, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.
Украинцев призывают сдавать кровь по всей Украине, поскольку необходимость в донорской крови остается стабильно высокой по всей стране. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.
Детали
В Минздраве также предоставили перечень городов, где больше всего нужна кровь. В частности:
- Винница: все группы крови;
- Киев: все группы крови;
- Одесса:
- Обл. станция переливания: все группы крови;
- Обл.дет.больница: все группы крови;
- Днепр: все группы крови;
- Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
- Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-;
- Николаев: все группы крови;
- Кропивницкий: все группы крови;
- Харьков: все группы крови;
- Львов: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-;
- Житомир: все группы крови;
- Луцк: 4-.
По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств
Напомним
В Харьковской области заработала первая в Украине мобильная аптека, которая доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. Этот проект должен улучшить доступ к лекарствам в селах и прифронтовых районах, особенно во время военного положения.
В восьми городах Украины нужны все группы и резусы крови: Минздрав призывает украинцев становиться донорами
В Министерстве здравоохранения отмечают, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови.
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