В восьми городах Украины нужны все группы и резусы крови: Минздрав призывает украинцев становиться донорами

Украинцев призывают сдавать кровь по всей Украине, поскольку необходимость в донорской крови остается стабильно высокой по всей стране. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Детали

В Минздраве также предоставили перечень городов, где больше всего нужна кровь. В частности:

Винница: все группы крови;

Киев: все группы крови;



Одесса:



- Обл. станция переливания: все группы крови;

- Обл.дет.больница: все группы крови;

Днепр: все группы крови;

Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;



Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-;



Николаев: все группы крови;



Кропивницкий: все группы крови;



Харьков: все группы крови;



Львов: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-;



Житомир: все группы крови;



Луцк: 4-.



По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств - отметили в Минздраве.

Напомним

В Харьковской области заработала первая в Украине мобильная аптека, которая доставляет лекарства в 80 населенных пунктов. Этот проект должен улучшить доступ к лекарствам в селах и прифронтовых районах, особенно во время военного положения.