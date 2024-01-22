Камерун вперше у світі запровадив регулярну вакцинацію дітей від малярії
Київ • УНН
Камерун має намір стати першою країною, яка регулярно вакцинуватиме дітей від малярії, і планує вакцинувати близько 250 000 дітей протягом наступних двох років.
Камерун стане у світі країною, яка запроваджує регулярну вакцинацію дітей проти малярії. Про це з посиланням на Associated Press, передає УНН.
Деталі
Протягом наступних двох років Камерун планує вакцинувати близько 250 тисяч дітей. Головна програмна директорка альянсу вакцин Gavi Аурелія Нгуєн розповіла, що співпрацює з 20 іншими африканськими країнами, щоб допомогти їм отримати вакцину.
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Альянс сподівається, що до 2025 року ці країни імунізують понад 6 мільйонів дітей.
Зазначається, що Камерун використовуватиме вакцину Mosquirix, яку схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Інʼєкція ефективна на 30%, і вона вимагає чотирьох доз.
Доповнення
У виданні додають, що в Африці щороку реєструють близько 250 мільйонів випадків паразитарної хвороби, від якої помирають близько 600 тисяч, серед них — 80% діти до пʼяти років.
Першу вакцину проти малярії (Mosquirix) створювали близько 30 років, а схвалили у 2015-му. У 2019 році в межах експерименту її почали колоти в Малаві, Гані та Кенії. У 2021 році ВООЗ схвалила цю вакцину.
В організації зазначають, що обидві вакцини є безпечними й ефективними для профілактики малярії в дітей. Очікують, що їхнє широке застосування суттєво вплине на здоровʼя людей
Довідково
Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільше поширена в країнах з тропічним кліматом. Її перебіг супроводжується загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла.
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