Камерун впервые в мире ввел регулярную вакцинацию детей от малярии

Камерун станет в мире страной, которая вводит регулярную вакцинацию детей против малярии. Об этом со ссылкой на Associated Press, передает УНН.

Детали

В течение следующих двух лет Камерун планирует вакцинировать около 250 тысяч детей. Главный программный директор альянса вакцин Gavi Аурелия Нгуен рассказала, что сотрудничает с 20 другими африканскими странами, чтобы помочь им получить вакцину.

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Альянс надеется, что к 2025 году эти страны иммунизируют более 6 миллионов детей.

Отмечается, что Камерун будет использовать вакцину Mosquirix, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Инъекция эффективна на 30%, и она требует четырех доз.

Дополнение

В издании добавляют, что в Африке ежегодно регистрируют около 250 миллионов случаев паразитарной болезни, от которой умирают около 600 тысяч, среди них - 80% дети до пяти лет.

Первую вакцину против малярии (Mosquirix) создавали около 30 лет, а одобрили в 2015-м. В 2019 году в рамках эксперимента ее начали колоть в Малави, Гане и Кении. В 2021 году ВОЗ одобрила эту вакцину.

В организации отмечают, что обе вакцины являются безопасными и эффективными для профилактики малярии у детей. Ожидается, что их широкое применение существенно повлияет на здоровье людей

Справочно

Малярия - инфекционная болезнь, которая больше всего распространена в странах с тропическим климатом. Ее течение сопровождается общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела.

Напомним,

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул необходимость глобальной готовности к потенциальной "болезни Х", выступая за заключение соглашения по пандемии.