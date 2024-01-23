Новый вариант COVID-штама Omicron - "Дженни": в Украине зарегистрировано почти 10 случаев в начале 2024 года

Больше всего случаев нового субварианта штамма коронавируса "Омикрон" в январе выявлено на Сумщине; также зафиксированы случаи в Волынской, Черкасской, Ровенской, Запорожской областях.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

Детали

В январе 2024 года, в Украине зарегистрировано 9 случаев нового субварианта штамма коронавируса Омикрон - JN.1, который называют "Дженни". По информации Министерства здравоохранения Украины: 3 случая вируса обнаружили в Сумской области, по 2 случая в Волынской и Черкасской областях и по одному в Ровенской и Запорожской областях. Возраст пациентов - 27-73 года.

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Важно отметить, что среди заболевших в Украине только один из 9 человек имел 2 прививки против COVID-19. По клиническим симптомам медики зафиксировали среднее или легкое течение заболевания. Впрочем, как указывается, один человек был госпитализирован в больницу.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует, уклоняется от иммунного ответа и быстрее поражает ослабленный иммунитет.

Заболеть могут даже ранее вакцинированные, однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни. Поэтому людям, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19, и лицам из группы риска тяжелого течения заболевания необходимо проконсультироваться с семейным врачом и сделать прививку, - отмечает заместитель министра.

Вместе с тем, в ВОЗ отмечают, что в случае JN.1, риск для населения низкий, а вакцины, которые используются в мире против COVID-19 защищают от нового субварианта.

Напомним,

Швейцарские исследователи обнаружили специфику в крови больных долговременным Covid: речь идет о белках в крови пациентов, которые указывают на нарушение работы иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые надеются использовать результаты исследования, чтобы в будущем лучше диагностировать "долговременный Ковид" и проложить путь к более эффективному лечению болезни.

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