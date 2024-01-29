В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству

Министерство здравоохранения Украины, призывает украинцев становиться донорами, поскольку потребность в крови остается стабильно высокой. Об этом со ссылкой на Минздрав, передает УНН.

Детали

Согласно данным Минздрава сейчас в восьми городах страны нужны все группы крови. В частности:

Винница: все группы крови

Киев: все группы крови



Одесса:



- Обл. станция переливания: все группы крови

- Обл. дет.больница: все группы крови

Днепр: все группы крови

Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-



Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-



Николаев: все группы крови



Кропивницкий: все группы крови



Харьков: все группы крови



Львов: 1-, 2-, 3+/-, 4+/-



Житомир: все группы крови



Дополнение

В Минздраве подчеркнули, что по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамические и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств.

Напомним

В Украине выявлен новый подвариант штамма Омикрон, получивший название "Дженни", и зарегистрировано 9 случаев заболевания в таких регионах, как Сумская, Волынская, Черкасская, Ровенская и Запорожская области.

Всемирная организация здравоохранения считает, что риск является низким, а существующие вакцины против COVID-19 защищают от него.