В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав

В Виннице, Киеве, Одессе, Днепре, Николаеве, Кропивницком и Харькове остается высокая необходимость в донорской крови всех групп. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств - сообщают в Минздраве.

В Минздраве призвали не медлить и запланировать донацию в своем городе:

Винница: все группы крови;

Киев: все группы крови;

Одесса: все группы крови;

Днепр: все группы крови;

Николаев: все группы крови;

Кропивницкий: все группы крови;

Харьков: все группы крови;

Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;

Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-;

Львов: 2-, 3-, 4+/-;

Житомир: 4-;І

Ивано-Франковск: 3-, 4-.

Напомним,

Украина строит систему реабилитации, которая будет включать в себя как многопрофильные, так и монопрофильные медицинские учреждения.

В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству