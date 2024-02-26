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В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав

В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 16:31  •  1852 просмотра

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По данным Министерства здравоохранения, семь украинских городов до сих пор испытывают недостаток донорской крови всех групп.

В Виннице, Киеве, Одессе, Днепре, Николаеве, Кропивницком и Харькове остается высокая необходимость в донорской крови всех групп. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств

- сообщают в Минздраве.

В Минздраве призвали не медлить и запланировать донацию в своем городе:

  • Винница: все группы крови;
  • Киев: все группы крови;
  • Одесса: все группы крови;
  • Днепр: все группы крови;
  • Николаев: все группы крови;
  • Кропивницкий: все группы крови;
  • Харьков: все группы крови;
  • Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
  • Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-;
  • Львов: 2-, 3-, 4+/-;
  • Житомир: 4-;І
  • Ивано-Франковск: 3-, 4-.

Напомним,

Украина строит систему реабилитации, которая будет включать в себя как многопрофильные, так и монопрофильные медицинские учреждения.

В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству29 января 2024, 13:10 • 23170 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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У сімох містах України не вистачає донорської крові всіх груп - МОЗ
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