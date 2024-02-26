В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав
Киев • УНН
По данным Министерства здравоохранения, семь украинских городов до сих пор испытывают недостаток донорской крови всех групп.
В Виннице, Киеве, Одессе, Днепре, Николаеве, Кропивницком и Харькове остается высокая необходимость в донорской крови всех групп. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.
По всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности динамичны и меняются ежедневно в зависимости от обстоятельств
В Минздраве призвали не медлить и запланировать донацию в своем городе:
- Винница: все группы крови;
- Киев: все группы крови;
- Одесса: все группы крови;
- Днепр: все группы крови;
- Николаев: все группы крови;
- Кропивницкий: все группы крови;
- Харьков: все группы крови;
- Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
- Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-;
- Львов: 2-, 3-, 4+/-;
- Житомир: 4-;І
- Ивано-Франковск: 3-, 4-.
Напомним,
Украина строит систему реабилитации, которая будет включать в себя как многопрофильные, так и монопрофильные медицинские учреждения.
В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству29 января 2024, 13:10 • 23170 просмотров
В семи городах Украины не хватает донорской крови всех групп - Минздрав
По данным Министерства здравоохранения, семь украинских городов до сих пор испытывают недостаток донорской крови всех групп.
Парламент Венгрии проголосовал за вступление Швеции в НАТО, под вопросом подпишет ли документ и.о. Президента Ласло Кевер
Парламент Венгрии 188 голосами против 6 проголосовал за вступление Швеции в НАТО, утверждая членство Швеции в альянсе. Однако, чтобы принятый закон вступил в силу, еще нужна подпись Президента Республики.
Трюдо и Туск обсудили способы усиления давления на россию для помощи Украине
Премьер-министры Польши и Канады обсудили использование замороженных российских средств для помощи Украине и усиление давления на Россию из-за ее вторжения.
Google и ИИ: компания анонсировала перезапуск инструмент для создания изображений Gemini AI
Google планирует перезапустить свой инструмент для создания изображений с искусственным интеллектом Gemini через несколько недель после отключения, чтобы исправить неточности в сгенерированных им изображениях.
Чиновница Республиканской партии уходит в отставку, - это усиливает позицию Трампа накануне выборов
Ронна МакДэниел и Дрю МакКиссик подали в отставку с должностей глав Республиканского национального комитета, что усилило контроль бывшего президента Дональда Трампа над Республиканской партией в преддверии выборов 2024 года.
В Виннице СБУ ликвидировала масштабную схему хищения средств на обеспечении военных
В Виннице правоохранители ликвидировали масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины, через завышенные контракты на поставку военной техники на сумму более 4 миллионов гривен.
Премьер Болгарии Денков подарил Зеленскому меч хана Кубрата, президент Зеленский попросил еще ПВО
Премьер-министр Болгарии Денков подарил президенту Украины Зеленскому меч хана Кубрата, а Зеленский в шутку попросил больше систем противовоздушной обороны для защиты от российских атак.
В Брюсселе полиция применила водометы против протестующих фермеров
Фермеры протестовали возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе против нечестной, по их мнению, конкуренции из-за рубежа. Правоохранители применили водометы против протестующих, которые бросали бутылки и яйца.
В центре Херсона взрывы, жителей призывают прятаться в укрытия - МВА
Из-за российских обстрелов в Херсоне в центре города были слышны взрывы, и глава МБА призвал жителей переехать в более безопасные места.
путин подписал указ о "внесении" оккупированных территорий Украины в Южный военный округ рф
путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.