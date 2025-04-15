Ученые обнаружили новую группу крови после 50 лет исследований

Когда в 1972 году у беременной женщины взяли кровь на анализ, врачи обнаружили, что в ней таинственным образом отсутствует поверхностная молекула, которая была найдена на всех других известных в то время эритроцитах. Спустя 50 лет это странное молекулярное отсутствие наконец привело к тому, что исследователи из Великобритании и Израиля описали новую систему групп крови у людей, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

По словам ученых, это открытие является настоящим научным прорывом.

Это огромное достижение и кульминация долгих усилий команды, направленных на то, чтобы наконец создать эту новую систему групп крови и иметь возможность предложить лучшую помощь редким, но важным пациентам - сказала гематолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Луиза Тилли.

Издание отмечает, что хотя все мы больше знакомы с системой групп крови АВО и резус-фактором (это плюс или минус), у людей на самом деле есть много разных систем групп крови, которые базируются на широком спектре белков и сахаров клеточной поверхности, которые покрывают наши клетки крови.

Наши тела используют эти молекулы антигена, среди других целей, как идентификационные маркеры, чтобы отделить "себя" от потенциально вредного "не-себя". Если эти маркеры не совпадают во время переливания крови, такая спасательная тактика может вызвать реакцию или даже закончиться летальным исходом - объясняют авторы.

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Они указывают, что большинство основных групп крови были определены в начале 20 века. Многие открытые с тех пор группы, как система крови Er, впервые описанная исследователями в 2022 году, влияют лишь на небольшое количество людей. Это касается и новой группы крови.

Работа была трудной, потому что генетические случаи очень редки - рассказала Тилли.

Предыдущие исследования показали, что более 99,9 процента людей имеют антиген AnWj, которого не было в крови пациента 1972 года. Этот антиген живет на миелине и белке лимфоцитов, что заставило исследователей назвать недавно описанную систему группой крови MAL.

MAL - это очень маленький белок с некоторыми интересными свойствами, которые усложняли его идентификацию, и это означало, что нам нужно было провести несколько направлений исследования, чтобы накопить доказательства, необходимые для создания этой системы групп крови - сказал клеточный биолог Университета Западной Англии Тим Сатчвелл.

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Известно, что белок MAL играет жизненно важную роль в сохранении стабильности клеточных мембран и содействии клеточному передвижению. Более того, предыдущие исследования показали, что AnWj на самом деле не присутствует у новорожденных, а появляется вскоре после рождения.

"Интересно, что все AnWj-отрицательные пациенты, включенные в исследование, имели одну и ту же мутацию. Однако не было выявлено никаких других клеточных аномалий или заболеваний, связанных с этой мутацией", - резюмирует издание.

Напомним

Недавно международная группа ученых обнаружила, что у доноров крови чаще встречаются полезные мутации в гене DNMT3A. Потеря крови стимулирует выработку эритропоэтина, что улучшает уровень крови после кровопотери.

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