На Львівщині двоє хлопчиків осліпли після подряпин від котів: лікарі попереджають про небезпечну інфекцію

На Львівщині двоє хлопчиків повністю втратили зір після того, як їх подряпали коти. Захворювання розвинулося настільки стрімко, що навіть після складного лікування відновити зір було неможливо. Про це повідомив Центр дитячої медицини лікарні "Охматдит" у Facebook, пише УНН.

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Як повідомили у "Охматдиті", до їхніх офтальмологів звернулися двоє маленьких пацієнтів з тяжкими ускладненнями після контакту з котами. Іван (5 років) і Тимофій (4,5 роки) стали жертвами цього захворювання, яке може мати катастрофічні наслідки для зору.

У першому випадку, після подряпини котом у око, у Івана розвинулося запалення всіх оболонок ока, що призвело до відшарування сітківки і втрати зору. Попри дві операції, під час яких лікарі видаляли скловидне тіло, врятувати око не вдалося.

Дитину двічі оперували ,забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась. Але, на жаль, його ліве око майже повністю втратило зір. Інше око залишилося неушкодженим - розповіла лікар-офтальмолог Олександра Сондей.

У випадку з Тимофієм, після менш помітної подряпини, інфекція поширилася на око, що спричинило косоокість і значне погіршення зору. Зазначено, що спершу родина не звернула увагу на маленьку подряпину, але коли почалися симптоми, стало занадто пізно для відновлення зору.

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Якщо дитину подряпав кіт, важливо негайно обробити рану антисептиком і уважно спостерігати за станом здоров’я.

При появі будь-яких симптомів – почервоніння, набряку, болю в оці чи погіршення зору – слід негайно звернутися до лікаря.

На ранніх стадіях інфекцію можна вчасно діагностувати та лікувати, що дає шанс зберегти зір.

Проте, якщо бактерія вже спричинила запалення внутрішніх структур ока, відновити зір часто неможливо - зазначила лікар-офтальмолог Тетяна Ленів.

Що таке синдром котячої подряпини?

Як зазначають фахівці, це інфекційне захворювання, що виникає після контакту з зараженим котом, особливо через подряпини. Збудником є бактерія Bartonella henselae, яка може викликати тяжкі ускладнення, зокрема запалення ока, лімфаденіти, а в найважчих випадках призводить до сліпоти.

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Як захистити дітей?

Тут рекомендується дотримуватися наступних правил:регулярно обстежуйте своїх котів у ветеринара та лікуйте їх при виявленні інфекцій; уникайте тісного контакту маленьких дітей з тваринами, які можуть подряпати або вкусити; якщо кіт подряпав дитину – ретельно промийте рану, обробіть антисептиком і зверніться до лікаря за консультацією.

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