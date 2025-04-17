Во Львовской области двое мальчиков ослепли после царапин от кошек: врачи предупреждают об опасной инфекции

$41.220.04
46.820.21
ukenru
НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка
11:04 • 5022 просмотра

НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: ожидает от этого поддержки валютного рынка

Эксклюзив
09:48 • 16616 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
06:19 • 32436 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

06:17 • 46814 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
05:54 • 58054 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

16 апреля, 11:59 • 106189 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 209311 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 99244 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 153463 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 97197 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+23°
6.7м/с
26%
Популярные новости

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

17 апреля, 03:57 • 32455 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 52715 просмотра

Великобритания поддержит передачу Taurus Украине, но при одном условии - The Telegraph

06:42 • 23942 просмотра

Автогражданку будут компенсировать ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны: ВР одобрила

08:50 • 13588 просмотра

Grok от xAI Маска догоняет ChatGPT и Gemini с функцией "памяти"

09:00 • 18747 просмотра
публикации

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

05:54 • 58061 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

17 апреля, 05:10 • 53208 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 78739 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 209316 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 177912 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марко Рубио

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепр

Вашингтон

Харьков

Реклама
УНН Lite

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

09:32 • 7700 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 106387 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 49002 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 48899 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 48860 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

ТикТок

Нью-Йорк Таймс

Телеграмма

SpaceX Starship

Во Львовской области двое мальчиков ослепли после царапин от кошек: врачи предупреждают об опасной инфекции

Киев • УНН

 • 2732 просмотра

Во Львовской области двое мальчиков потеряли зрение после инфицирования от кошачьих царапин. Врачи призывают немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов, ведь на ранних стадиях болезнь можно вылечить.

Во Львовской области двое мальчиков ослепли после царапин от кошек: врачи предупреждают об опасной инфекции

Во Львовской области двое мальчиков полностью потеряли зрение после того, как их поцарапали коты. Заболевание развилось настолько стремительно, что даже после сложного лечения восстановить зрение было невозможно. Об этом сообщил Центр детской медицины больницы "Охматдет" в Facebook, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в "Охматдете", к их офтальмологам обратились двое маленьких пациентов с тяжелыми осложнениями после контакта с котами. Иван (5 лет) и Тимофей (4,5 года) стали жертвами этого заболевания, которое может иметь катастрофические последствия для зрения.

В первом случае, после царапины котом в глаз, у Ивана развилось воспаление всех оболочек глаза, что привело к отслоению сетчатки и потере зрения. Несмотря на две операции, во время которых врачи удаляли стекловидное тело, спасти глаз не удалось.

Ребенка дважды оперировали, забирали фиброзные пленки, потому что ситуация ухудшалась. Но, к сожалению, его левый глаз почти полностью потерял зрение. Другой глаз остался невредимым

- рассказала врач-офтальмолог Александра Сондей.

В случае с Тимофеем, после менее заметной царапины, инфекция распространилась на глаз, что вызвало косоглазие и значительное ухудшение зрения. Отмечено, что сначала семья не обратила внимание на маленькую царапину, но когда начались симптомы, стало слишком поздно для восстановления зрения.

В Украину доставили 111 тыс. доз вакцины от дифтерии и столбняка для детей17.04.25, 12:56 • 3116 просмотров

Если ребенка поцарапал кот, важно немедленно обработать рану антисептиком и внимательно наблюдать за состоянием здоровья.

При появлении каких-либо симптомов – покраснение, отек, боль в глазу или ухудшение зрения – следует немедленно обратиться к врачу.

На ранних стадиях инфекцию можно вовремя диагностировать и лечить, что дает шанс сохранить зрение.

Однако, если бактерия уже вызвала воспаление внутренних структур глаза, восстановить зрение часто невозможно

- отметила врач-офтальмолог Татьяна Ленив.

Что такое синдром кошачьей царапины?

Как отмечают специалисты, это инфекционное заболевание, возникающее после контакта с зараженным котом, особенно через царапины. Возбудителем является бактерия Bartonella henselae, которая может вызвать тяжелые осложнения, в частности воспаление глаза, лимфадениты, а в самых тяжелых случаях приводит к слепоте.

Трагический случай в Днепре: от столбняка умер 14-летний подросток16.04.25, 13:07 • 9348 просмотров

Как защитить детей?

Здесь рекомендуется соблюдать следующие правила: регулярно обследуйте своих котов у ветеринара и лечите их при выявлении инфекций; избегайте тесного контакта маленьких детей с животными, которые могут поцарапать или укусить; если кот поцарапал ребенка – тщательно промойте рану, обработайте антисептиком и обратитесь к врачу за консультацией.

Во Львовской области мужчина попал в реанимацию с лептоспирозом: как уберечься от болезни08.04.25, 14:47 • 12019 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЗдоровье
Украина
Facebook
Brent
$66.50
Bitcoin
$84,363.50
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.59
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,595.55