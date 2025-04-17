Во Львовской области двое мальчиков ослепли после царапин от кошек: врачи предупреждают об опасной инфекции

Во Львовской области двое мальчиков полностью потеряли зрение после того, как их поцарапали коты. Заболевание развилось настолько стремительно, что даже после сложного лечения восстановить зрение было невозможно. Об этом сообщил Центр детской медицины больницы "Охматдет" в Facebook, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в "Охматдете", к их офтальмологам обратились двое маленьких пациентов с тяжелыми осложнениями после контакта с котами. Иван (5 лет) и Тимофей (4,5 года) стали жертвами этого заболевания, которое может иметь катастрофические последствия для зрения.

В первом случае, после царапины котом в глаз, у Ивана развилось воспаление всех оболочек глаза, что привело к отслоению сетчатки и потере зрения. Несмотря на две операции, во время которых врачи удаляли стекловидное тело, спасти глаз не удалось.

Ребенка дважды оперировали, забирали фиброзные пленки, потому что ситуация ухудшалась. Но, к сожалению, его левый глаз почти полностью потерял зрение. Другой глаз остался невредимым - рассказала врач-офтальмолог Александра Сондей.

В случае с Тимофеем, после менее заметной царапины, инфекция распространилась на глаз, что вызвало косоглазие и значительное ухудшение зрения. Отмечено, что сначала семья не обратила внимание на маленькую царапину, но когда начались симптомы, стало слишком поздно для восстановления зрения.

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Если ребенка поцарапал кот, важно немедленно обработать рану антисептиком и внимательно наблюдать за состоянием здоровья.

При появлении каких-либо симптомов – покраснение, отек, боль в глазу или ухудшение зрения – следует немедленно обратиться к врачу.

На ранних стадиях инфекцию можно вовремя диагностировать и лечить, что дает шанс сохранить зрение.

Однако, если бактерия уже вызвала воспаление внутренних структур глаза, восстановить зрение часто невозможно - отметила врач-офтальмолог Татьяна Ленив.

Что такое синдром кошачьей царапины?

Как отмечают специалисты, это инфекционное заболевание, возникающее после контакта с зараженным котом, особенно через царапины. Возбудителем является бактерия Bartonella henselae, которая может вызвать тяжелые осложнения, в частности воспаление глаза, лимфадениты, а в самых тяжелых случаях приводит к слепоте.

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Как защитить детей?

Здесь рекомендуется соблюдать следующие правила: регулярно обследуйте своих котов у ветеринара и лечите их при выявлении инфекций; избегайте тесного контакта маленьких детей с животными, которые могут поцарапать или укусить; если кот поцарапал ребенка – тщательно промойте рану, обработайте антисептиком и обратитесь к врачу за консультацией.

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