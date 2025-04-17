В Украину доставили 111 тыс. доз вакцины от дифтерии и столбняка для детей

В Украину поступило 111 100 доз вакцины от дифтерии и столбняка для детей, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в четверг, пишет УНН.

В Украину поступило 111 100 доз вакцины АДС для вакцинации детей 6 лет от дифтерии и столбняка - сообщили в ЦОЗ.

Закупку и доставку вакцин в страну, как указано, осуществляет ЮНИСЕФ. Распределение вакцин в области координирует Центр общественного здоровья.

"Сейчас вакцины хранятся на национальном складе с соблюдением надлежащих температурных условий. В региональные центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) вакцина поставляется при температуре от +2℃ до +8℃. ЦКПБ распределяет полученные вакцины в учреждения здравоохранения", - указано в сообщении.

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Для кого вакцина АДС

Вакцина АДС (анатоксин дифтерийно-столбнячный) используется для плановой ревакцинации детей в 6 лет от дифтерии и столбняка. Если ребенок пропустил плановую прививку, нужно как можно быстрее ее сделать - для этого нужно обратиться к семейному врачу, терапевту, педиатру или же в ближайшее учреждение здравоохранения. Все прививки по календарю профилактических прививок предоставляются бесплатно.

Чем опасны дифтерия и столбняк

Дифтерийный токсин - один из самых сильных токсинов в природе. Попав в кровь, он может поражать нервы, контролирующие мышцы, задействованные в дыхании, привести к параличу этих мышц и даже к остановке дыхания. Кроме нервной системы, токсин может поразить почки, вызвать сердечно-сосудистую недостаточность и отек головного мозга.

Возбудитель дифтерии передается во время кашля, чихания, поцелуев, через контакт с загрязненными возбудителем поверхностями, предметами быта, а также через зараженные продукты и воду.

Столбняк - инфекционное заболевание, которое проявляется болезненными судорогами, во время которых могут возникать разрывы мышц и переломы костей, возможен инфаркт миокарда, внутричерепные кровоизлияния, кома. Летальность от столбняка может достигать 80%.

Возбудитель столбняка попадает в рану с почвой или при повреждении кожи через уколы колючками, царапины, укусы диких и домашних животных, бытовые травмы и т.д.

Единственной и эффективной защитой от этих болезней является вакцинация.