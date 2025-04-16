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Трагический случай в Днепре: от столбняка умер 14-летний подросток

Киев • УНН

 • 7194 просмотра

В Днепре зафиксирован трагический случай смерти 14-летнего подростка от столбняка. В городе также выявили случай коклюша и шесть случаев кори, более 8,2 тысячи больных ОРВИ.

Трагический случай в Днепре: от столбняка умер 14-летний подросток

Трагический случай зафиксировали в Днепре. Там от столбняка умер 14-летний ребенок. Также в городе зафиксирован случай коклюша и шесть случаев заболевания корью. Об этом сообщает Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета передает УНН.

Детали

30 марта в фейсбуке появилось сообщение Виктора Маврутенкова, днепровского врача-инфекциониста.

"Сейчас из больницы. Юноша 14 лет, жалобы на приступы спастической боли в поясничных и грудных мышцах. Ригидность мышц затылка, попытка согнуть приступ боли. Попытка Кернига или Брудзинского - приступ боли, от которой парень кричит. Сознание 15 баллов, температура тела в норме. 17 марта травма гвоздем. Родители за помощью не обращались, делали тепловые компрессы на рану. Получил только одну прививку в роддоме. Ликвор визуально прозрачный. Подозрение на генерализованный столбняк".

Вероятно, позже этот самый парень умер.

"В Днепре - трагический случай: от столбняка умер 14-летний ребенок", - написал глава облсовета Днепропетровщины на своей странице.

Он также добавил, что в городе зафиксирован случай коклюша и шесть случаев заболевания корью.

По информации Лукашука, всего за неделю в области выявили более 8,2 тысячи больных ОРВИ. Это на 9,8% меньше, чем на прошлой неделе, поэтому эпидемический порог не превышен.

Дополнительно

Столбняк - это опасная инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и приводит к сильным мышечным судорогам. Риски смерти от столбняка, даже с получением медицинской помощи, могут достигать 80%.

Возбудитель столбняка (бактерия Clostridium tetani) попадает в организм человека из почвы и экскрементов животных через раны, порезы, царапины, ожоги, укусы животных, нестерильное оборудование для пирсинга, татуировок и инъекций, травмирование острыми предметами и обломками древесины.

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Алена Уткина

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