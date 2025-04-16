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Трагічний випадок у Дніпрі: від правця помер 14-річний підліток

Київ • УНН

 • 7542 перегляди

У Дніпрі зафіксовано трагічний випадок смерті 14-річного підлітка від правця. У місті також виявили випадок кашлюка та шість випадків кору, понад 8,2 тисячі хворих на ГРВІ.

Трагічний випадок у Дніпрі: від правця помер 14-річний підліток

Трагічний випадок зафіксували у Дніпрі. Там від правця померла 14-річна дитина. Також у місті зафіксовано випадок кашлюка та шість випадків захворювання на кір. Про це повідомляє Микола Лакашук, очільник Дніпропетровської обласної ради передає УНН.

Деталі

30 березня у фейсбуці з'явився допис Віктора Маврутенкова, дніпровського лікаря-інфекціоніста.

"Зараз з лікарні. Юнак 14 років, скарги на напади спастичного болю у поперекових та грудних м’язах. Ригідність м’язів потилиці, спроба зігнути напад болю. Спроба Керніга або Брудзинського - напад болю, від якого хлопець кричить. Свідомість 15 балів, температура тіла в нормі. 17 березня травма цвяхом. Батьки за допомогою не звертались, робили теплові компреси на рану. Отримав тільки одне щеплення в пологовому будинку. Ліквор візуально прозорий. Підозра на генералізований правець".

Вирогідно пізніше цей самий хлопець помер.

"У Дніпрі - трагічний випадок: від правця померла 14-річна дитина", - написав очільник облради Дніпропетровщини на своїй сторінці.

Він також додав, що у місті зафіксовано випадок кашлюка та шість випадків захворювання на кір.

За інформацією Лакашука, загалом за тиждень в області виявили понад 8,2 тисячі хворих на ГРВІ. Це на 9,8% менше, ніж минулого тижня, тож епідемічний поріг не перевищено.

Додатково

Правець - це небезпечна інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему і призводить до сильних м’язових судом. Ризики смерті від правця, навіть з отриманням медичної допомоги, можуть сягати 80 %.

Збудник правця (бактерія Clostridium tetani) потрапляє в організм людини з ґрунту та екскрементів тварин через рани, порізи, подряпини, опіки, укуси тварин, нестерильне обладнання для пірсингу, татуювань та ін’єкцій, травмування гострими предметами та уламками деревини.

У регіонах з'явилася нова 5-в-1 вакцина для немовлят: що варто знати10.03.25, 11:53 • 15244 перегляди

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