У регіонах з'явилася нова 5-в-1 вакцина для немовлят: що варто знати
Київ • УНН
МОЗ отримало 100 тисяч доз комбінованої вакцини ПЕНТА-Hib для захисту дітей від п'яти захворювань. Вакцина безкоштовна та вже розподілена між регіонами для проведення планових щеплень.
100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань - дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції, уже в регіонах, повідомили у МОЗ України у понеділок, пише УНН.
Медзаклади в областях отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань, для безплатних щеплень. Ідеться про ПЕНТА-Hib - комбіновану вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції у дітей першого року життя
У рамках співпраці з Міністерством охорони здоров’я до України її закупив і доставив ЮНІСЕФ. Вакцина, як вказано, вже розподілена між регіонами з огляду на заявлені потреби для проведення безоплатних щеплень, передбачених Календарем профілактичних щеплень.
"Враховуючи воєнні виклики та міграцію населення імунізація такими вакцинами дозволяє захистити маленьких дітей та надолужити щеплення в разі пропуску швидше та комфортніше. У рамках співпраці з міжнародними партнерами міністерство вже надавало регіонам такі вакцини", - прокоментував заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Окрім того, зі слів Кузіна, перехід на комбіновані вакцини є однією зі змін запропонованих до Календаря профілактичних щеплень з 2026 року.
Щеплення можна зробити безплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.
Довіра до вакцинації зростає: 64,7% українців підтримують щеплення14.02.25, 18:26 • 28561 перегляд