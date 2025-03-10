У регіонах з'явилася нова 5-в-1 вакцина для немовлят: що варто знати

100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань - дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції, уже в регіонах, повідомили у МОЗ України у понеділок, пише УНН.

Медзаклади в областях отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань, для безплатних щеплень. Ідеться про ПЕНТА-Hib - комбіновану вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та гемофільної інфекції у дітей першого року життя - повідомили у МОЗ.

У рамках співпраці з Міністерством охорони здоров’я до України її закупив і доставив ЮНІСЕФ. Вакцина, як вказано, вже розподілена між регіонами з огляду на заявлені потреби для проведення безоплатних щеплень, передбачених Календарем профілактичних щеплень.

"Враховуючи воєнні виклики та міграцію населення імунізація такими вакцинами дозволяє захистити маленьких дітей та надолужити щеплення в разі пропуску швидше та комфортніше. У рамках співпраці з міжнародними партнерами міністерство вже надавало регіонам такі вакцини", - прокоментував заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Окрім того, зі слів Кузіна, перехід на комбіновані вакцини є однією зі змін запропонованих до Календаря профілактичних щеплень з 2026 року.

Щеплення можна зробити безплатно в державних медичних закладах або приватних клініках, які уклали угоду з Національною службою здоров’я.

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