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15 березня, 19:03 • 119286 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178396 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144387 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136337 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116020 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107236 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102706 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139429 перегляди

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Довіра до вакцинації зростає: 64,7% українців підтримують щеплення

Довіра до вакцинації зростає: 64,7% українців підтримують щеплення

Київ • УНН

 • 28513 перегляди

64,7% українців підтримують вакцинацію, з них 36,3% ставляться до неї "дуже позитивно". Найвищий рівень довіри до вакцинації зафіксовано у Вінницькій (89,5%) та Київській (76,4%) областях.

В Україні свідоме ставлення громадян до вакцинації щороку зростає. Зокрема, 64,7% українців підтримують вакцинацію. Про це повідомляє МОЗ з посиланням на дослідження "Індекс здоров’я. Україна", пише УНН.

Вакцинуючись, ви зменшуєте ризик зараження та передачі інфекцій. Ви допомагаєте захистити вразливих – дітей, літніх людей і тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин. Ви дбаєте про майбутнє – своє та своїх рідних,

- йдеться у повідомленні МОЗ.

Наразі двоє з трьох українців розуміють важливість щеплень:

  • 64,7% українців підтримують вакцинацію
    • 36,3% респондентів ставляться до неї «дуже позитивно»
      • Лише 15,8% займають нейтральну позицію

        Найвищий рівень довіри до вакцинації зафіксовано у Вінницькій (89,5%) та Київській (76,4%) областях. Також високі показники у Житомирській, Рівненській, Запорізькій, Чернівецькій, Харківській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

        Нагадаємо 

        Раніше УНН вже писав, що МОЗ повідомив про те, що в Україні проведуть раунд вакцинальних сесій - для уникнення спалахів інфекційних хвороб. Зокрема, додаткові заходи з імунізації проведуть через недостатнє охоплення щепленнями населення та епідемічну ситуацію в країні.

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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