Довіра до вакцинації зростає: 64,7% українців підтримують щеплення

В Україні свідоме ставлення громадян до вакцинації щороку зростає. Зокрема, 64,7% українців підтримують вакцинацію. Про це повідомляє МОЗ з посиланням на дослідження "Індекс здоров’я. Україна", пише УНН.

Вакцинуючись, ви зменшуєте ризик зараження та передачі інфекцій. Ви допомагаєте захистити вразливих – дітей, літніх людей і тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин. Ви дбаєте про майбутнє – своє та своїх рідних,