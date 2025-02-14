Довіра до вакцинації зростає: 64,7% українців підтримують щеплення
Київ • УНН
64,7% українців підтримують вакцинацію, з них 36,3% ставляться до неї "дуже позитивно". Найвищий рівень довіри до вакцинації зафіксовано у Вінницькій (89,5%) та Київській (76,4%) областях.
В Україні свідоме ставлення громадян до вакцинації щороку зростає. Зокрема, 64,7% українців підтримують вакцинацію. Про це повідомляє МОЗ з посиланням на дослідження "Індекс здоров’я. Україна", пише УНН.
Вакцинуючись, ви зменшуєте ризик зараження та передачі інфекцій. Ви допомагаєте захистити вразливих – дітей, літніх людей і тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин. Ви дбаєте про майбутнє – своє та своїх рідних,
Наразі двоє з трьох українців розуміють важливість щеплень:
- 64,7% українців підтримують вакцинацію
- 36,3% респондентів ставляться до неї «дуже позитивно»
- Лише 15,8% займають нейтральну позицію
Найвищий рівень довіри до вакцинації зафіксовано у Вінницькій (89,5%) та Київській (76,4%) областях. Також високі показники у Житомирській, Рівненській, Запорізькій, Чернівецькій, Харківській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Нагадаємо
Раніше УНН вже писав, що МОЗ повідомив про те, що в Україні проведуть раунд вакцинальних сесій - для уникнення спалахів інфекційних хвороб. Зокрема, додаткові заходи з імунізації проведуть через недостатнє охоплення щепленнями населення та епідемічну ситуацію в країні.