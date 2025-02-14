Доверие к вакцинации растет: 64,7% украинцев поддерживают прививки
Киев • УНН
64,7% украинцев поддерживают вакцинацию, из них 36,3% относятся к ней «очень положительно». Самый высокий уровень доверия к вакцинации зафиксирован в Винницкой (89,5%) и Киевской (76,4%) областях.
В Украине сознательное отношение граждан к вакцинации ежегодно растет. В частности, 64,7% украинцев поддерживают вакцинацию. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на исследование "Индекс здоровья. Украина", пишет УНН.
Вакцинируясь, вы уменьшаете риск заражения и передачи инфекций. Вы помогаете защитить уязвимых - детей, пожилых людей и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам. Вы заботитесь о будущем - своем и своих родных,
Сейчас двое из трех украинцев понимают важность прививок:
- 64,7% украинцев поддерживают вакцинацию
- 36,3% респондентов относятся к ней «очень положительно»
- Только 15,8% занимают нейтральную позицию
Самый высокий уровень доверия к вакцинации зафиксирован в Винницкой (89,5%) и Киевской (76,4%) областях. Также высокие показатели в Житомирской, Ровенской, Запорожской, Черновицкой, Харьковской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
Напомним
Ранее УНН уже писал, что Минздрав сообщил о том, что в Украине проведут раунд вакцинальных сессий - во избежание вспышек инфекционных болезней. В частности, дополнительные меры по иммунизации проведут из-за недостаточного охвата прививками населения и эпидемической ситуации в стране.