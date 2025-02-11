В Україні запланували довакцинацію для уникнення спалахів інфекцій: МОЗ назвало терміни

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Київ • УНН

 • 27361 перегляди

В Україні проведуть додаткові раунди вакцинації через недостатнє охоплення щепленнями населення. ЦКПХ організує виїзні вакцинальні команди для віддалених громад у найближчі місяці.

В Україні з огляду на аналіз охоплення щепленнями у 2024 році та епідемічну ситуацію проведуть раунд вакцинальних сесій - для уникнення спалахів інфекційних хвороб, заходи мають розпочатися у найближчі кілька місяців, повідомили у МОЗ України у вівторок, пише УНН.

Деталі

Йдеться про додаткові заходи з імунізації на рівні областей та громад, які проводитимуть Центри контролю та хвороб (ЦКПХ). Таке завдання керівники обласних ЦКПХ отримали під час спільної регіональної наради від головного державного санітарного лікаря України. 

"Протягом останніх трьох років міністерство щорічно ініціює проведення додаткових раундів з імунізації та кампаній з наздоганяючої вакцинації проти інфекційних хвороб, де охоплення щепленнями були критично низькі", - сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

З його слів, у 2022 році відбулася кампанія з форсованої імунізації проти поліомієліту. У 2023 - кампанія з "наздоганяючої вакцинації" проти кору, паротиту, краснухи, у 2024 - від дифтерії, правця та кашлюка. Попри це, з його слів, охоплення рутинними щепленнями за результатами минулого року не досягають рекомендованих ВООЗ 95%.

Загроза спалаху кору цьогоріч зберігається, враховуючи завезені випадки кору наприкінці 2024 року та недостатні показники охоплень щепленнями у ряді областей. Тому потрібно спланувати та проводити довакцинації в окремих регіонах, щоб мінімізувати ризики ймовірних спалахів. З огляду на аналіз епідситуації у своїх областях, ЦКПХ створюватимуть локальні плани щодо довакцинації проти інфекційних хвороб у найближчі кілька місяців для запобігання ймовірних спалахів

- наголосив Кузін.

Зокрема, дітям, які пропустили планові щеплення за Національним календарем профілактичних щеплень, та дорослим, які не отримали ревакцинацію, фахівці ЦКПХ та медики додатково нагадують про важливість щеплень та запрошуватимуть на вакцинацію. У віддалених громадах та містах для розширення доступу до послуги з імунопрофілактики, як повідомляється, працюватимуть виїзні вакцинальні команди.

"Заходи мають початися у найближчі кілька місяців", - зазначили у МОЗ. 

Додаткові заходи з імунізації, як очікується, дозволяють підняти рівень охоплення щеплення проти основних інфекційних захворювань до рівня 80% по більшості щеплень в межах рутинної імунізації. "Ці показники свідчать про те, що Україна виходить на довоєнні рівні вакцинації, однак для забезпечення колективного імунітету вони залишаються недостатніми. За рекомендаціями ВООЗ, рівень охоплення щепленнями має сягати 95%", - вказали у МОЗ.

В Україні різко зросла кількість хворих на кір: де фіксували спалахи та як захиститися05.02.25, 18:15 • 127196 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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