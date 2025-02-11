В Украине запланировали довакцинацию во избежание вспышек инфекций: Минздрав назвал сроки

В Украине, учитывая анализ охвата прививками в 2024 году и эпидемическую ситуацию, проведут раунд вакцинальных сессий - во избежание вспышек инфекционных болезней, мероприятия должны начаться в ближайшие несколько месяцев, сообщили в Минздраве Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

Речь идет о дополнительных мерах по иммунизации на уровне областей и общин, которые будут проводить Центры контроля и болезней (ЦКПБ). Такое задание руководители областных ЦКПХ получили во время совместного регионального совещания от главного государственного санитарного врача Украины.

"В течение последних трех лет министерство ежегодно инициирует проведение дополнительных раундов по иммунизации и кампаний по догоняющей вакцинации против инфекционных болезней, где охват прививками были критически низкие", - сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в 2022 году состоялась кампания по форсированной иммунизации против полиомиелита. В 2023 - кампания по "догоняющей вакцинации" против кори, паротита, краснухи, в 2024 - от дифтерии, столбняка и коклюша. Несмотря на это, по его словам, охват рутинными прививками по результатам прошлого года не достигает рекомендованных ВОЗ 95%.

Угроза вспышки кори в этом году сохраняется, учитывая завезенные случаи кори в конце 2024 года и недостаточные показатели охвата прививками в ряде областей. Поэтому нужно спланировать и проводить довакцинации в отдельных регионах, чтобы минимизировать риски возможных вспышек. Учитывая анализ эпидситуации в своих областях, ЦКПХ будут создавать локальные планы по довакцинации против инфекционных болезней в ближайшие несколько месяцев для предотвращения возможных вспышек - подчеркнул Кузин.

В частности, детям, которые пропустили плановые прививки по Национальному календарю профилактических прививок, и взрослым, которые не получили ревакцинацию, специалисты ЦКПХ и медики дополнительно напоминают о важности прививок и будут приглашать на вакцинацию. В отдаленных громадах и городах для расширения доступа к услуге по иммунопрофилактике, как сообщается, будут работать выездные прививочные команды.

"Мероприятия должны начаться в ближайшие несколько месяцев", - отметили в Минздраве.

Дополнительные меры по иммунизации, как ожидается, позволяют поднять уровень охвата прививки против основных инфекционных заболеваний до уровня 80% по большинству прививок в рамках рутинной иммунизации. "Эти показатели свидетельствуют о том, что Украина выходит на довоенные уровни вакцинации, однако для обеспечения коллективного иммунитета они остаются недостаточными. По рекомендациям ВОЗ, уровень охвата прививками должен достигать 95%", - указали в Минздраве.

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься