В Украине запланировали довакцинацию во избежание вспышек инфекций: Минздрав назвал сроки

ukenru
Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 4086 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 59841 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 107502 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 104777 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 106124 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 139230 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 117464 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 138560 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 112054 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106923 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 100526 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

11 февраля, 01:47 • 100152 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 100031 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

11 февраля, 04:08 • 75308 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 67269 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 107502 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 139230 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 114238 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 138560 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 136664 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 39166 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 67269 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 102193 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 101690 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 102651 просмотра
Актуальное
В Украине запланировали довакцинацию во избежание вспышек инфекций: Минздрав назвал сроки

В Украине запланировали довакцинацию во избежание вспышек инфекций: Минздрав назвал сроки

Киев  •  УНН

 • 12616 просмотра

Read in English

В Украине проведут дополнительные раунды вакцинации из-за недостаточного охвата прививками населения. ЦКПХ организует выездные прививочные команды для отдаленных общин в ближайшие месяцы.

В Украине, учитывая анализ охвата прививками в 2024 году и эпидемическую ситуацию, проведут раунд вакцинальных сессий - во избежание вспышек инфекционных болезней, мероприятия должны начаться в ближайшие несколько месяцев, сообщили в Минздраве Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

Речь идет о дополнительных мерах по иммунизации на уровне областей и общин, которые будут проводить Центры контроля и болезней (ЦКПБ). Такое задание руководители областных ЦКПХ получили во время совместного регионального совещания от главного государственного санитарного врача Украины. 

"В течение последних трех лет министерство ежегодно инициирует проведение дополнительных раундов по иммунизации и кампаний по догоняющей вакцинации против инфекционных болезней, где охват прививками были критически низкие", - сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, в 2022 году состоялась кампания по форсированной иммунизации против полиомиелита. В 2023 - кампания по "догоняющей вакцинации" против кори, паротита, краснухи, в 2024 - от дифтерии, столбняка и коклюша. Несмотря на это, по его словам, охват рутинными прививками по результатам прошлого года не достигает рекомендованных ВОЗ 95%.

Угроза вспышки кори в этом году сохраняется, учитывая завезенные случаи кори в конце 2024 года и недостаточные показатели охвата прививками в ряде областей. Поэтому нужно спланировать и проводить довакцинации в отдельных регионах, чтобы минимизировать риски возможных вспышек. Учитывая анализ эпидситуации в своих областях, ЦКПХ будут создавать локальные планы по довакцинации против инфекционных болезней в ближайшие несколько месяцев для предотвращения возможных вспышек

- подчеркнул Кузин.

В частности, детям, которые пропустили плановые прививки по Национальному календарю профилактических прививок, и взрослым, которые не получили ревакцинацию, специалисты ЦКПХ и медики дополнительно напоминают о важности прививок и будут приглашать на вакцинацию. В отдаленных громадах и городах для расширения доступа к услуге по иммунопрофилактике, как сообщается, будут работать выездные прививочные команды.

"Мероприятия должны начаться в ближайшие несколько месяцев", - отметили в Минздраве. 

Дополнительные меры по иммунизации, как ожидается, позволяют поднять уровень охвата прививки против основных инфекционных заболеваний до уровня 80% по большинству прививок в рамках рутинной иммунизации. "Эти показатели свидетельствуют о том, что Украина выходит на довоенные уровни вакцинации, однако для обеспечения коллективного иммунитета они остаются недостаточными. По рекомендациям ВОЗ, уровень охвата прививками должен достигать 95%", - указали в Минздраве.

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься05.02.25, 18:15 • 126612 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
tsentri-po-kontrolyu-i-profilaktike-zabolevaniiЦентры по контролю и профилактике заболеваний
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы