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В регионах появилась новая 5-в-1 вакцина для младенцев: что стоит знать

Киев • УНН

 • 15223 просмотра

Минздрав получил 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib для защиты детей от пяти заболеваний. Вакцина бесплатная и уже распределена между регионами для проведения плановых прививок.

В регионах появилась новая 5-в-1 вакцина для младенцев: что стоит знать

100 тысяч доз комбинированной вакцины, которая защищает детей сразу от пяти заболеваний - дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции, уже в регионах, сообщили в Минздраве Украины в понедельник, пишет УНН.

Медицинские учреждения в областях получили 100 тысяч доз комбинированной вакцины, которая защищает детей сразу от пяти заболеваний, для бесплатных прививок. Речь идет о ПЕНТА-Hib - комбинированной вакцине для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции у детей первого года жизни

- сообщили в Минздраве.

В рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения ее закупил и доставил ЮНИСЕФ. Вакцина, как указано, уже распределена между регионами с учетом заявленных потребностей для проведения бесплатных прививок, предусмотренных Календарем профилактических прививок.

"Учитывая военные вызовы и миграцию населения, иммунизация такими вакцинами позволяет защитить маленьких детей и быстрее и комфортнее восполнить прививки в случае пропуска. В рамках сотрудничества с международными партнерами министерство уже предоставляло регионам такие вакцины", - прокомментировал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Кроме того, по словам Кузина, переход на комбинированные вакцины является одним из изменений, предложенных в Календарь профилактических прививок с 2026 года.

Прививку можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.

Доверие к вакцинации растет: 64,7% украинцев поддерживают прививки14.02.25, 18:26 • 28560 просмотров

Юлия Шрамко

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