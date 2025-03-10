В регионах появилась новая 5-в-1 вакцина для младенцев: что стоит знать
Киев • УНН
Минздрав получил 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib для защиты детей от пяти заболеваний. Вакцина бесплатная и уже распределена между регионами для проведения плановых прививок.
100 тысяч доз комбинированной вакцины, которая защищает детей сразу от пяти заболеваний - дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции, уже в регионах, сообщили в Минздраве Украины в понедельник, пишет УНН.
Медицинские учреждения в областях получили 100 тысяч доз комбинированной вакцины, которая защищает детей сразу от пяти заболеваний, для бесплатных прививок. Речь идет о ПЕНТА-Hib - комбинированной вакцине для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции у детей первого года жизни
В рамках сотрудничества с Министерством здравоохранения ее закупил и доставил ЮНИСЕФ. Вакцина, как указано, уже распределена между регионами с учетом заявленных потребностей для проведения бесплатных прививок, предусмотренных Календарем профилактических прививок.
"Учитывая военные вызовы и миграцию населения, иммунизация такими вакцинами позволяет защитить маленьких детей и быстрее и комфортнее восполнить прививки в случае пропуска. В рамках сотрудничества с международными партнерами министерство уже предоставляло регионам такие вакцины", - прокомментировал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Кроме того, по словам Кузина, переход на комбинированные вакцины является одним из изменений, предложенных в Календарь профилактических прививок с 2026 года.
Прививку можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.
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