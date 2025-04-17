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В Україну доставили 111 тис. доз вакцини від дифтерії та правця для дітей

Київ • УНН

 • 4326 перегляди

ЮНІСЕФ забезпечив Україну 111 100 дозами вакцини АДП для дітей віком 6 років від дифтерії та правця. Вакцини зберігаються на національному складі та будуть розподілені по регіонах.

В Україну доставили 111 тис. доз вакцини від дифтерії та правця для дітей

В Україну надійшло 111 100 доз вакцини від дифтерії та правця для дітей, повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ у четвер, пише УНН.

В Україну надійшло 111 100 доз вакцини АДП для вакцинації дітей 6 років від дифтерії та правця

- повідомили у ЦГЗ.

Закупівлю та доставку вакцин до країни, як вказано, здійснює ЮНІСЕФ. Розподіл вакцин до областей координує Центр громадського здоров’я.

"Наразі вакцини зберігаються на національному складі з дотриманням належних температурних умов. До регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) вакцина постачається за температури від +2℃ до +8℃. ЦКПХ розподіляє отримані вакцини до закладів охорони здоровʼя", - вказано у повідомленні.

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Для кого вакцина АДП

Вакцина АДП (анатоксин дифтерійно-правцевий) використовується для планової ревакцинації дітей у 6 років від дифтерії та правця. Якщо дитина пропустила планове щеплення, потрібно якнайшвидше його зробити - для цього треба звернутися до сімейного лікаря, терапевта, педіатра або ж до найближчого закладу охорони здоров’я. Усі щеплення за календарем профілактичних щеплень надаються безплатно.

Чим небезпечні дифтерія та правець

Дифтерійний токсин - один із найсильніших токсинів у природі. Потрапивши в кров, він може вражати нерви, які контролюють м’язи, задіяні в диханні, призвести до паралічу цих м’язів і навіть до зупинки дихання. Крім нервової системи, токсин може вразити нирки, спричинити серцево-судинну недостатність і набряк головного мозку.

Збудник дифтерії передається під час кашлю, чхання, поцілунків, через контакт із забрудненими збудником поверхнями, предметами побуту, а також через заражені продукти та воду. 

Правець - інфекційне захворювання, яке проявляється болісними судомами, під час яких можуть виникати розриви м’язів і переломи кісток, можливий інфаркт міокарда, внутрішньочерепні крововиливи, кома. Летальність від правця може сягати 80%.

Збудник правця потрапляє в рану з ґрунтом або під час ушкодження шкіри через уколи колючками, подряпини, укуси диких та домашніх тварин, побутові травми тощо.

Єдиним і ефективним захистом від цих хвороб є вакцинація.

Юлія Шрамко

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