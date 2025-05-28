Neuralink Илона Маска достигла оценки $9 млрд после привлечения $600 млн инвестиций
Киев • УНН
Стартап Neuralink привлек 600 миллионов долларов, достигнув оценки в 9 миллиардов долларов. Три человека уже получили импланты Neuralink, один из которых использует его для редактирования видео.
Стартап Илона Маска по разработке мозговых имплантатов Neuralink привлек $600 млн в ходе нового раунда финансирования. Передает УНН со ссылкой на Semafor и Bloomberg.
Детали
Neuralink, стартап Илона Маска, занимающийся имплантацией мозга, привлек 600 миллионов долларов в рамках сделки, которая оценивается в 9 миллиардов долларов, в соответствии с новым финансированием.
Имена привлеченных инвесторов Semafor не разглашает.
Отчет Semafor подтверждает предыдущие сообщения Bloomberg, которое в апреле отмечало, что стартап стремится привлечь 500 миллионов долларов при оценке до внесения средств в 8,5 миллиарда долларов.
Справка
В прошлом году Neuralink получил разрешение на "прорывное устройство" от FDA США. В настоящее время три человека получили имплантаты, изготовленные Neuralink. Ранее в этом месяце пациент, который не умеет вербально говорить, опубликовал видео о том, как он использует имплантат Neuralink для редактирования и озвучивания видео на YouTube. УНН передавал, что американец Ноланд Арбо с параличом ниже шеи стал первым, кому вживили чип Neuralink.
Напомним
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