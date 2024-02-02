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Дослідники розробили капелюх, який буде направляти користувачів з вадами зору

Дослідники розробили капелюх, який буде направляти користувачів з вадами зору

Київ • УНН

 • 119360 перегляди

Дослідники розробили розумний капелюх, який може орієнтувати користувачів з вадами зору, визначаючи червоний або зелений сигнал світлофора за допомогою оптоелектронного датчика.

Новий крок у розробці розумного одягу здійснила команда дослідників із Сінгапуру та Китаю, які презентували спеціальні нитки для одягу з електронними функціями, - так звані wearables. Планується продуктивне виробництво. Один з яскравих прикладів – розумний капелюх, який допоможе користувачам з вадами зору розпізнавати червоний або зелений сигнал світлофора.

Про це йдеться у матеріалі Nature, передає УНН.

Деталі

Міжнародна група вчених із Сінгапуру та Китаю працює над розумним одягом, як наприклад светр з екранами чи штани з технологією спостереження. Повідомляється, що команда зробила новий крок, вдосконаливши процес виробництва ниток з електронними функціями для одягу. Це так звані wearables.

 До певного моменту існувала перешкода, яка стосувалась складнощів впровадження електроніки в тканини, оскільки напівпровідники, такі як кремній і германій, які важливі для таких застосувань, мають тенденцію тріскатися під час виробничого процесу.

Група під керівництвом Лея Вея з Наньянського технологічного університету в Сінгапурі проаналізувала процес. Згідно з заявами розробників, наразі нитки можна було виробляти з набагато більшою продуктивністю та дуже гарною якістю.

Використовуючи віднайдений метод, команда виготовила з волокна капелюх. За допомогою оптико-електронного датчика головний убір може реєструвати, червоний чи зелений колір світлофора для пішоходів. Як повідомляється для прикладу, капелюх за допомогою вібраційного сигналу здійснює інформування користувача з вадами зору, - чи можна переходити дорогу, чи ні.

Ще один цікавий приклад – перетворення волокна на ремінець для смарт-годинника, який адаптується до поверхні шкіри і вимірює частоту пульсу. Оскільки вироблене волокно витримує тиск, який переважає на глибині 3 000 метрів, його також можна використовувати для підводного застосування.

Нагадаємо

Стартап Ілона Маска Neuralink успішно імплантував свій перший мозковий чіп пацієнту. Наразі пацієнт добре одужує і демонструє обнадійливу мозкову активність.

Також УНН повідомляв, що вперше в Європі, ESA представила інноваційну установку для приведення в рух малих супутників.

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