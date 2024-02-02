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Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения

Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 04:15  •  9852 просмотра

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Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.

Новый шаг в разработке умной одежды осуществила команда исследователей из Сингапура и Китая, которые представили специальные нити для одежды с электронными функциями, - так называемые wearables. Планируется продуктивное производство. Один из ярких примеров - умная кепка, которая поможет слабовидящим пользователям распознавать красный или зеленый сигнал светофора.

Об этом говорится в материале Nature, передает УНН.

Детали

Международная группа ученых из Сингапура и Китая работает над умной одеждой, например свитер с экранами или штаны с технологией наблюдения. Сообщается, что команда сделала новый шаг, усовершенствовав процесс производства нитей с электронными функциями для одежды. Это так называемые wearables.

 До определенного момента существовало препятствие, которое касалось сложности внедрения электроники в ткани, поскольку полупроводники, такие как кремний и германий, которые важны для таких применений, имеют тенденцию трескаться во время производственного процесса.

Группа под руководством Лея Вея из Наньянского технологического университета в Сингапуре проанализировала процесс. Согласно заявлениям разработчиков, сейчас нити можно было производить с гораздо большей производительностью и очень хорошим качеством.

Используя найденный метод, команда изготовила из волокна кепку. С помощью оптико-электронного датчика головной убор может регистрировать, красный или зеленый цвет светофора для пешеходов. Как сообщается для примера, кепка с помощью вибрационного сигнала осуществляет информирование пользователя с недостатками зрения, - можно ли переходить дорогу или нет.

Еще один интересный пример - превращение волокна в ремешок для смарт-часов, который адаптируется к поверхности кожи и измеряет частоту пульса. Поскольку произведенное волокно выдерживает давление, которое преобладает на глубине 3 000 метров, его также можно использовать для подводного применения.

Напомним,

Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал свой первый мозговой чип пациенту. Сейчас пациент хорошо выздоравливает и демонстрирует обнадеживающую мозговую активность.

Также УНН сообщал, что впервые в Европе, ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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