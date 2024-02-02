Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения
Киев • УНН
Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.
Новый шаг в разработке умной одежды осуществила команда исследователей из Сингапура и Китая, которые представили специальные нити для одежды с электронными функциями, - так называемые wearables. Планируется продуктивное производство. Один из ярких примеров - умная кепка, которая поможет слабовидящим пользователям распознавать красный или зеленый сигнал светофора.
Об этом говорится в материале Nature, передает УНН.
Детали
Международная группа ученых из Сингапура и Китая работает над умной одеждой, например свитер с экранами или штаны с технологией наблюдения. Сообщается, что команда сделала новый шаг, усовершенствовав процесс производства нитей с электронными функциями для одежды. Это так называемые wearables.
До определенного момента существовало препятствие, которое касалось сложности внедрения электроники в ткани, поскольку полупроводники, такие как кремний и германий, которые важны для таких применений, имеют тенденцию трескаться во время производственного процесса.
Группа под руководством Лея Вея из Наньянского технологического университета в Сингапуре проанализировала процесс. Согласно заявлениям разработчиков, сейчас нити можно было производить с гораздо большей производительностью и очень хорошим качеством.
Используя найденный метод, команда изготовила из волокна кепку. С помощью оптико-электронного датчика головной убор может регистрировать, красный или зеленый цвет светофора для пешеходов. Как сообщается для примера, кепка с помощью вибрационного сигнала осуществляет информирование пользователя с недостатками зрения, - можно ли переходить дорогу или нет.
Еще один интересный пример - превращение волокна в ремешок для смарт-часов, который адаптируется к поверхности кожи и измеряет частоту пульса. Поскольку произведенное волокно выдерживает давление, которое преобладает на глубине 3 000 метров, его также можно использовать для подводного применения.
Напомним,
Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал свой первый мозговой чип пациенту. Сейчас пациент хорошо выздоравливает и демонстрирует обнадеживающую мозговую активность.
Также УНН сообщал, что впервые в Европе, ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников.
Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения
Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.
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