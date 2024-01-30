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Ілон Маск оголосив, що його стартап Neuralink успішно вживив чип у людський мозок

Ілон Маск оголосив, що його стартап Neuralink успішно вживив чип у людський мозок

Київ • УНН

 • 33109 перегляди

Стартап Ілона Маска Neuralink успішно імплантував свій перший мозковий чіп пацієнту. Наразі пацієнт добре одужує і демонструє обнадійливу мозкову активність.

Компанія Neuralink, співзасновником якої є Ілон Маск, встановила пацієнту-людині свій перший мозковий імплантат. За словами Маска, наразі пацієнт швидко одужує і його мозкова активність "обнадіює", передає УНН.

Деталі

Напередодні Ілон Маск оголосив, що стартап Neuralink, співзасновником якого він є, у неділю, 28 січня встановила пацієнту свій перший мозковий імплантат.

Перші результати показують багатообіцяючу активність нейронів

- написав Ілон Маск на X (колишній Twitter) про імплантат на пацієнтці.

Довідка

Ілон Маск оголосив про випробування чипа на людині в грудні 2022 року, - до цього були випробовування на свині та маві.

Заснована в 2016 році компанія Neuralink, що базується у Фремонті (Каліфорнія), на околиці Сан-Франциско, у травні 2023 року отримала зелене світло від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). У серпні та листопаді, Neuralink залучив близько 323 мільйонів доларів від інвесторів двома траншами.

Також слід зазначити, що Neuralink далеко не перша, хто встановив мозковий імплантат.

У вересні нідерландська компанія Onward оголосила, що тестує з’єднання мозкового імплантату з іншим, який стимулює спинний мозок, з метою дозволити пацієнту з паралізацією тіла відновити рухливість.

В 2019 році дослідники з Гренобльського інституту Clinatec представили імплантат, який після встановлення дозволяє людині з паралізацією тіла анімувати екзоскелет і рухати руками або пересуватися.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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