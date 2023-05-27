Компанія Neuralink Ілона Маска отримала дозвіл на випробування мозкових чіпів на людях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Компанія Neuralink Ілона Маска отримала схвалення Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) на випробування мозкових чіпів на людях. Про це пише УНН з посиланням на NS Medical Devices.
Деталі
Як зазначається, компанія Neuralink займається виробництвом мозкового імплантату під назвою Link, який призначений для того, щоб пацієнти з важкими дегенеративними захворюваннями, такими як бічний аміотрофічний склероз (БАС) могли спілкуватися зі своєю сім'єю, керуючи курсором та друкуючи думки.
Ілон Маск вважає, що мозкові імплантати можуть забезпечити телепатію, а також лікувати деякі захворювання, такі як ожиріння, аутизм, депресія та шизофренія.
Компанія Neuralink у Twitter написала, що їх технології, одного дня, зможуть допомогти багатьом людям.
"Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA, що є важливим першим кроком, який одного разу дозволить нашій технології допомогти багатьом людям", - зазначили в компанії.
Вони додали, що набір пацієнтів для участі в її клінічних випробуваннях ще не розпочато, і більше деталей буде доступно найближчим часом.
У березні 2023 року FDA відхилило заявку Neuralink на випробування мозкових чіпів на людях через ризики безпеки та багато інших проблем.
Деякі серйозні занепокоєння були викликані ймовірністю міграції проводів імплантату в мозок, літієвою батареєю, а також складністю вилучення чіпа без пошкодження тканини мозку.
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