Microsoft інтегрує Copilot, персонального помічника зі штучним інтелектом, у Windows
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Microsoft інтегрує подібну ChatGPT систему під назвою Windows Copilot у всі додатки для ПК, оголосив у вівторок технічний гігант. Copilot буде доступний для Windows 11 як попередня версія в червні. Про це УНН пише посилаючись на The Verge.
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Windows Copilot стане особистим помічником користувача, оголосила компанія на конференції Microsoft Build, яка триватиме до четверга.
"Ми переносимо Copilot на найбільше полотно з усіх: Windows", - сказав генеральний директор Microsoft Сатья Наделла. "Це зробить кожного користувача досвідченим користувачем Windows".
Microsoft, багатомільярдний інвестор у виробника ChatGPT OpenAI, впроваджує генеративний штучний інтелект у свої продукти, починаючи з пошукової системи Bing та браузера Edge у лютому. Незважаючи на партнерство, Наделла заявив минулого тижня, що Microsoft не контролює OpenAI.
Корпоративний віце-президент Microsoft Юсуф Мехді, сказав, що ChatGPT запропонує Bing як пошукову систему за умовчанням, але не вказав, коли вона буде доступна.
Додамо
У той час як технологічні гіганти, такі як Microsoft і Google, прискорюють розгортання технологій ШІ, генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив раніше цього місяця, що законодавці повинні створити правила для обмеження потенційної шкоди ШІ, такої як дезінформація.
Microsoft заявляє, що має власну команду з етики ШІ та набір принципів ШІ, який включає участь керівництва, інклюзивне управління та практичні рекомендації, а також інвестиції та розширення прав і можливостей людей.