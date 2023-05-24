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Microsoft интегрирует Copilot, персонального помощника с искусственным интеллектом, в Windows

Microsoft интегрирует Copilot, персонального помощника с искусственным интеллектом, в Windows

Киев • УНН

 • 342301 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Microsoft интегрирует подобную ChatGPT систему под названием Windows Copilot во все приложения для ПК, объявил во вторник технический гигант. Copilot будет доступен для Windows 11 как предварительная версия в июне. Об этом УНН пишет ссылаясь на The Verge.

Детали

Windows Copilot станет личным помощником пользователя, объявила компания на конференции Microsoft Build, которая продлится до четверга.

"Мы переносим Copilot на самый большой холст из всех: Windows", - сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. "Это сделает каждого пользователя опытным пользователем Windows".

Microsoft, многомиллиардный инвестор в производителя ChatGPT OpenAI, внедряет генеративный искусственный интеллект в свои продукты, начиная с поисковой системы Bing и браузера Edge в феврале. Несмотря на партнерство, Наделла заявил на прошлой неделе, что Microsoft не контролирует OpenAI.

Корпоративный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди, сказал, что ChatGPT предложит Bing в качестве поисковой системы по умолчанию, но не указал, когда она будет доступна.

Добавим

В то время как технологические гиганты, такие как Microsoft и Google, ускоряют развертывание технологий ИИ, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил ранее в этом месяце, что законодатели должны создать правила для ограничения потенциального вреда ИИ, такого как дезинформация.

Microsoft заявляет, что имеет собственную команду по этике ИИ и набор принципов ИИ, который включает участие руководства, инклюзивное управление и практические рекомендации, а также инвестиции и расширение прав и возможностей людей.

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