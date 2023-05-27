Компания Neuralink Илона Маска получила разрешение на испытания мозговых чипов на людях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Компания Neuralink Илона Маска получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на испытания мозговых чипов на людях. Об этом пишет УНН со ссылкой на NS Medical Devices.
Детали
Как отмечается, компания Neuralink занимается производством мозгового имплантата под названием Link, который предназначен для того, чтобы пациенты с тяжелыми дегенеративными заболеваниями, такими как боковой амиотрофический склероз (БАС), могли общаться со своей семьей, управляя курсором и печатая мысли.
Илон Маск считает, что мозговые имплантаты могут обеспечить телепатию, а также лечить некоторые заболевания, такие как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.
Компания Neuralink в Twitter написала, что их технологии, однажды, смогут помочь многим людям.
"Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA, что является важным первым шагом, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям", - отметили в компании.
Они добавили, что набор пациентов для участия в ее клинических испытаниях еще не начат, и больше деталей будет доступно в ближайшее время.
В марте 2023 года FDA отклонило заявку Neuralink на испытание мозговых чипов на людях из-за рисков безопасности и многих других проблем.
Некоторые серьезные опасения были вызваны вероятностью миграции проводов имплантата в мозг, литиевой батареей, а также сложностью извлечения чипа без повреждения ткани мозга.
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