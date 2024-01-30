Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  137023 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  215272 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  274602 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  250518 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  278277 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Новости по теме

Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг

Стартап Илона Маска Neuralink успешно имплантировал свой первый мозговой чип пациенту. Сейчас пациент хорошо выздоравливает и демонстрирует обнадеживающую мозговую активность.

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Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг

Во Львове автомобиль столкнулся с поездом, пострадали два человека

Во Львове на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобиль KIA Rio столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 65-летний водитель и его 64-летний пассажир. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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Во Львове автомобиль столкнулся с поездом, пострадали два человека

россияне сбрасывают осколочные боеприпасы прицельно в направлении гражданского населения - Гуменюк о ситуации на юге

россия усиливает атаки на гражданское население на юге Украины, используя беспилотники и артиллерию. Ситуация остается напряженной.

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россияне сбрасывают осколочные боеприпасы прицельно в направлении гражданского населения - Гуменюк о ситуации на юге

Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву

Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента военной политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александру Лиеву, которого подозревают в растрате почти 1,5 миллиарда гривен в схеме с привлечением должностных лиц Минобороны и руководителей Львовского арсенала при закупке боеприпасов. Суд постановил, что прокурор не имел полномочий обращаться в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву

На Луганщине по всей линии фронта армия рф возобновила авиаудары - Лысогор

российские войска возобновили авиаудары по всей линии фронта в Луганской области после затишья из-за погодных условий. Оккупанты также требуют от местных жителей зарегистрировать оружие до 2026 года и пытаются манипулировать голосованием на мартовских выборах.

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На Луганщине по всей линии фронта армия рф возобновила авиаудары - Лысогор

Без одобрения Конгрессом США финансирования для Украины все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой - Блинкен

По словам Блинкена, одобрение Конгрессом дополнительного финансирования для Украины является жизненно важным для обеспечения успеха Украины и поражения России. Без этого достижения Украины и то, что США помогли ей достичь, окажутся под угрозой.

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Без одобрения Конгрессом США финансирования для Украины все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой - Блинкен

Винничан не существует: так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана, который пиарится на помощи армии, забывает указывать, что ее предоставляют местные громады

"Гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Виннице пиарится на помощи военным, не упоминая при этом местные громады, которые на самом деле оказывают помощь.

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Винничан не существует: так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана, который пиарится на помощи армии, забывает указывать, что ее предоставляют местные громады

Силы обороны сбили российский Су-34 в Луганской области - Генштаб

Украинские военные сбили российский истребитель Су-34 в Луганской области 29 января, сообщил спикер Генерального штаба Андрей Ковалев.

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Силы обороны сбили российский Су-34 в Луганской области - Генштаб

В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ

Сегодня утром беспилотник попытался атаковать нефтебазу в калужской области россии, но был сбит средствами противовоздушной обороны. О жертвах или повреждениях не сообщается.

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В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ

Большую часть рф запустила по прифронтовым территориям: Игнат о ночной атаке "шахедами"

россия ночью запустила против Украины 35 беспилотников "Шахид", нацеленных на прифронтовые районы вблизи границы и оккупированные территории. Украинские войска сбили 15 беспилотников, большинство из которых были направлены на прифронтовые зоны, которые трудно оборонять, а не вглубь Украины.

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Большую часть рф запустила по прифронтовым территориям: Игнат о ночной атаке "шахедами"