Илон Маск объявил, что его стартап Neuralink успешно вживил чип в человеческий мозг

Накануне Илон Маск объявил, что стартап Neuralink, соучредителем которого он является, в воскресенье, 28 января установил пациенту свой первый мозговой имплантат.

Первые результаты показывают многообещающую активность нейронов - написал Илон Маск на X (бывший Twitter) об имплантате на пациентке.

Справка

Илон Маск объявил об испытании чипа на человеке в декабре 2022 года, - до этого были испытания на свинье и мави.

Основанная в 2016 году компания Neuralink, базирующаяся во Фремонте (Калифорния), на окраине Сан-Франциско, в мае 2023 года получила зеленый свет от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). В августе и ноябре, Neuralink привлек около 323 миллионов долларов от инвесторов двумя траншами.

Также следует отметить, что Neuralink далеко не первая, кто установил мозговой имплантат.

В сентябре нидерландская компания Onward объявила, что тестирует соединение мозгового имплантата с другим, который стимулирует спинной мозг, с целью позволить пациенту с парализацией тела восстановить подвижность.

В 2019 году исследователи из Гренобльского института Clinatec представили имплантат, который после установки позволяет человеку с парализацией тела анимировать экзоскелет и двигать руками или передвигаться.