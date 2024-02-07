Конкурент Х: соцмережа Bluesky стала загальнодоступною
Київ • УНН
Bluesky, соціальна мережа, створена колишнім генеральним директором Twitter Джеком Дорсі, відмовилася від системи запрошень і відкрила реєстрацію для всіх користувачів, щоб залучити їх до більш активної участі.
Соціальна мережа Bluesky, відмовилась від системи запрошень та стала доступною для усіх користувачів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Bluesky створив колишній виконавчий директор Twitter (тепер відомої як Х) Джек Дорсі — соцмережу вважають одним з найперспективніших конкурентів платформи X Ілона Маска.
До повністю відкритої реєстрації на Bluesky встигли підписатися три мільйони користувачів. Зараз команда проєкту сподівається залучити більше активних користувачів і підвищити активність тих, хто вже давно зареєструвався, але рідко щось викладав або реагував на чужі публікації.
Користувачі Bluesky можуть підписуватися на стрічки, де алгоритми показують більш популярні публікації у всій соцмережі, або на ту стрічку, контент якої найбільше сподобався саме користувачеві. Є також стрічки з тематичним контентом — наприклад, про науку або мистецтво.
Розробники соцмережі хочуть налагодити монетизацію: наприклад, брати гроші за окремі функції в застосунку або додаткову комісію за доступ до приватних стрічок.
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Доповнення
Однією з ключових ознак Bluesky є децентралізація — у майбутньому це дозволить усім користувачам "створювати власні версії Bluesky" зі своїми правилами й алгоритмами, а ще переходити між мережами й зберігати підписників.
Як аналогію гендиректор соцмережі Джей Грабер наводить електронну пошту, де ніщо не заважає спілкуватися людям зі скриньками і від Gmail, і від Outlook, і від Yahoo Mail. Таке налаштування соцмережі дасть користувачам більше можливості керувати застосунком.
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