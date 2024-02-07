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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конкурент Х: соцсеть Bluesky стала общедоступной

Конкурент Х: соцсеть Bluesky стала общедоступной

Киев • УНН

 • 34592 просмотра

Bluesky, социальная сеть, созданная бывшим генеральным директором Twitter Джеком Дорси, отказалась от системы приглашений и открыла регистрацию для всех пользователей, чтобы привлечь их к более активному участию.

Социальная сеть Bluesky, отказалась от системы приглашений и стала доступной для всех пользователей. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали 

Bluesky создал бывший исполнительный директор Twitter (теперь известной как Х) Джек Дорси - соцсеть считают одним из самых перспективных конкурентов платформы X Илона Маска.

До полностью открытой регистрации на Bluesky успели подписаться три миллиона пользователей. Сейчас команда проекта надеется привлечь больше активных пользователей и повысить активность тех, кто уже давно зарегистрировался, но редко что-то выкладывал или реагировал на чужие публикации.

Пользователи Bluesky могут подписываться на ленты, где алгоритмы показывают более популярные публикации во всей соцсети, или на ту ленту, контент которой больше всего понравился именно пользователю. Есть также ленты с тематическим контентом - например, о науке или искусстве.

Разработчики соцсети хотят наладить монетизацию: например, брать деньги за отдельные функции в приложении или дополнительную комиссию за доступ к приватным лентам.

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Дополнение

Одним из ключевых признаков Bluesky является децентрализация - в будущем это позволит всем пользователям "создавать собственные версии Bluesky" со своими правилами и алгоритмами, а еще переходить между сетями и сохранять подписчиков.

В качестве аналогии гендиректор соцсети Джей Грабер приводит электронную почту, где ничто не мешает общаться людям с ящиками и от Gmail, и от Outlook, и от Yahoo Mail. Такая настройка соцсети даст пользователям больше возможности управлять приложением.

Напомним

В 2023 году мировые продажи смартфонов упали до 1,14 миллиарда штук, что стало худшим результатом с 2014 года и на 4 % меньше, чем в предыдущем году, из-за снижения спроса на развитых рынках.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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